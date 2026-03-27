Livaković otkrio je li ga Perišić počastio zbog primljenog gola

Hrvatska nogometna reprezentacija uspješno je prošla prvi ispit prije Svjetskog prvenstva. U prijateljskoj utakmici u Orlandu protiv Kolumbije pobijedila je 2-1, a sada slijedi veliki dvoboj protiv Brazila. Golove za "vatrene" postigli su Luka Vušković, kojemu je to bio prvijenac, te Igor Matanović.

Utakmica nije dobro počela za izabranike Zlatka Dalića, koji su već u drugoj minuti bili u zaostaku. Trebalo je vremena da uhvatio ritam jer je izbornik poprilično promiješao sastav, ali i formaciju. Iako je ranije rekao da više nećemo igrati s trojicom u obrani nakon nekoliko pokušaja, sada je toj formaciji dao novu priliku i to mu se isplatilo.

Jedan od najboljih na terenu bio je Dominik Livaković, koji je imao nekoliko važnih obrana. Posebno se istaknula ona kada je paradom "izvadio" loptu iz rašlji Luisu Díazu. Kod prvog gola nije mogao ništa jer je Arias pogodio nakon što se lopta nesretno odbila od Ivana Perišića, no Livaković ništa ne zamjera suigraču pa čak ni to što ga nije počastio iako je bio "krivac".

- Nije me počastio, ha ha. Naravno da to nije učinio namjerno. Išao je s najboljom namjerom, kao što uvijek ide. Puno toga on spriječi u akcijama koje se možda manje vide. Perišić nam baš puno znači - rekao je u razgovoru za Tportal.

Pohvalio je i strijelca Vuškovića.

- Dobro je funkcioniralo s trojicom u liniji. A što se tiče Luke, s 19 godina igrati tako zrelo i toliko već vrijediti na tržištu... Sretni smo što ga imamo.

Uoči ogleda s Brazilom prisjetio se kultnog četvrtfinala SP-a u Kataru, kada je bio jedan od heroja jer je u raspucavanju obranio penal Rodrygu.

- To je bila puno bitnija utakmica jer je ipak bila riječ o četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, ali bitna je i ova koja dolazi. Svaka je za reprezentaciju bitna. Sigurno će opet biti lijepa atmosfera, idemo dati sve od sebe i izvući što bolji rezultat - zaključio je.