Livaković najavio Brazil: Dalić me podržao kad mi je bilo teško

Hrvatska je u petak dobro otvorila turneju u SAD-u i na prijateljskom susretu pobijedila Kolumbiju 2-1 golovima Luke Vuškovića i Igora Matanovića; za goste je pogodio Jhon Arias. 'Vatrenima' sada slijedi teži test u 2.30 sati s utorka na srijedu. Tada će igrati s Brazilom na istom mjestu kao i protiv Kolumbije; na Camping World stadionu u Orlandu, a prijenos utakmice moći ćete gledati na kanalu Nova TV.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Ikono, dobrodošao u 'klub 300': Livaković danas ulazi među 16 istinskih legendi u HNL povijesti | Video: 24sata/pixsell

Susret s jednom od najjačih reprezentacija svijeta najavio je prvi golman 'vatrenih' Dominik Livaković za gol.hr i pritom se prisjetio sraza s Brazilom sa Svjetskog prvenstva 2022. godine.

- Pa je, naravno, stvarno velika utakmica za nas sve i za mene. Naravno, puno bitnija nego ova što sad dolazi, ali i opet s druge strane svaka utakmica za reprezentaciju je jako bitna. Idemo se pripremiti i analizirati ih, kako su igrali jučer i dati sve od sebe.

Foto: JC Ruiz/Sipa USA

'Livi' smatra da se protiv jačih reprezentacija jednostavnije pripremiti.

- Mislim da je puno lakše jer ih gledaš svaki vikend na nekoj utakmici. Nekad mi se lakše pripremati za takve utakmice nego za neke, ajmo reći, slabije reprezentacije.

Foto: JC Ruiz/Sipa USA

Povjerenje izbornika Zlatka Dalića znači mu jako puno.

- Bio je iza mene kad sam imao težak period zadnju polusezonu. Pokušavam dati sve od sebe i uzvratit mu povjerenje na najbolji mogući način.