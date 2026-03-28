Livaković najavio Brazil: Dalić me podržao kad mi je bilo teško

Piše Ivan Kužela,
Livaković najavio Brazil: Dalić me podržao kad mi je bilo teško
Hrvatska je pobijedila Kolumbiju 2-1 i sada se sprema za spektakl protiv Brazila u Orlandu. Dominik Livaković prisjetio se sraza sa SP-a 2022. i ističe da se protiv poznatijih reprezentacija lakše pripremiti

Hrvatska je u petak dobro otvorila turneju u SAD-u i na prijateljskom susretu pobijedila Kolumbiju 2-1 golovima Luke Vuškovića i Igora Matanovića; za goste je pogodio Jhon Arias. 'Vatrenima' sada slijedi teži test u 2.30 sati s utorka na srijedu. Tada će igrati s Brazilom na istom mjestu kao i protiv Kolumbije; na Camping World stadionu u Orlandu, a prijenos utakmice moći ćete gledati na kanalu Nova TV.

Ikono, dobrodošao u 'klub 300': Livaković danas ulazi među 16 istinskih legendi u HNL povijesti
Ikono, dobrodošao u 'klub 300': Livaković danas ulazi među 16 istinskih legendi u HNL povijesti | Video: 24sata/pixsell

Susret s jednom od najjačih reprezentacija svijeta najavio je prvi golman 'vatrenih' Dominik Livaković za gol.hr i pritom se prisjetio sraza s Brazilom sa Svjetskog prvenstva 2022. godine. 

- Pa je, naravno, stvarno velika utakmica za nas sve i za mene. Naravno, puno bitnija nego ova što sad dolazi, ali i opet s druge strane svaka utakmica za reprezentaciju je jako bitna. Idemo se pripremiti i analizirati ih, kako su igrali jučer i dati sve od sebe.

'Livi' smatra da se protiv jačih reprezentacija jednostavnije pripremiti.

- Mislim da je puno lakše jer ih gledaš svaki vikend na nekoj utakmici. Nekad mi se lakše pripremati za takve utakmice nego za neke, ajmo reći, slabije reprezentacije.

Povjerenje izbornika Zlatka Dalića znači mu jako puno.

- Bio je iza mene kad sam imao težak period zadnju polusezonu. Pokušavam dati sve od sebe i uzvratit mu povjerenje na najbolji mogući način. 

Komentari 1
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica play-offa i Hrvatske
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica play-offa i Hrvatske

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
FOTO I ona sanja put u Ameriku! Sarajevska novinarka osvojila Wales, privela Štimca i Henryja
LEJLA RUŠI BARIJERE

FOTO I ona sanja put u Ameriku! Sarajevska novinarka osvojila Wales, privela Štimca i Henryja

Lejla Šabanović sportska je novinarka iz BiH, osvaja scene stručnim analizama i stilom. Simbol je moderne, uspješne žene koja pomiče granice u sportskom novinarstvu
Nogometna zvijezda u središtu skandala: 'Pitao je možemo li sestra i ja obje s njim u krevet'
FOTO: IGRAO JE PRLJAVO

Nogometna zvijezda u središtu skandala: 'Pitao je možemo li sestra i ja obje s njim u krevet'

Brazilska odbojkašica Key Alves otkrila je šokantne detalje njegovih neprimjerenih poruka njoj i sestri blizanki. Neymarova reputacija ponovno na udaru

