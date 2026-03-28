Hrvatska je pobijedila Kolumbiju 2-1 i sada se sprema za spektakl protiv Brazila u Orlandu. Dominik Livaković prisjetio se sraza sa SP-a 2022. i ističe da se protiv poznatijih reprezentacija lakše pripremiti
Livaković najavio Brazil: Dalić me podržao kad mi je bilo teško
Hrvatska je u petak dobro otvorila turneju u SAD-u i na prijateljskom susretu pobijedila Kolumbiju 2-1 golovima Luke Vuškovića i Igora Matanovića; za goste je pogodio Jhon Arias. 'Vatrenima' sada slijedi teži test u 2.30 sati s utorka na srijedu. Tada će igrati s Brazilom na istom mjestu kao i protiv Kolumbije; na Camping World stadionu u Orlandu, a prijenos utakmice moći ćete gledati na kanalu Nova TV.
Susret s jednom od najjačih reprezentacija svijeta najavio je prvi golman 'vatrenih' Dominik Livaković za gol.hr i pritom se prisjetio sraza s Brazilom sa Svjetskog prvenstva 2022. godine.
- Pa je, naravno, stvarno velika utakmica za nas sve i za mene. Naravno, puno bitnija nego ova što sad dolazi, ali i opet s druge strane svaka utakmica za reprezentaciju je jako bitna. Idemo se pripremiti i analizirati ih, kako su igrali jučer i dati sve od sebe.
'Livi' smatra da se protiv jačih reprezentacija jednostavnije pripremiti.
- Mislim da je puno lakše jer ih gledaš svaki vikend na nekoj utakmici. Nekad mi se lakše pripremati za takve utakmice nego za neke, ajmo reći, slabije reprezentacije.
Povjerenje izbornika Zlatka Dalića znači mu jako puno.
- Bio je iza mene kad sam imao težak period zadnju polusezonu. Pokušavam dati sve od sebe i uzvratit mu povjerenje na najbolji mogući način.
