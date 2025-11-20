Livaković se obećao Dinamu, a sada još jedan šok: Ozlijedio se golman Girone pa mora na gol?

Kako su 24sata ranije objavila, Dominik Livaković bi se na zimu trebao vratiti u Dinamo. Ipak, drama oko hrvatskog golmana ne prestaje te je jedna ozljeda ponovo dovela u pitanje Livakovićev odlazak iz Girone. Podsjetimo, on ne smije odigrati ni minute za španjolskog prvoligaša kako bi mogao nastupiti za još jedan klub ove sezone.

Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Naime, Gironi se ozlijedio Vladislav Krapistov, treći golman koji bi zamijenio "jedinicu" Girone, Paula Gazzanigu, te je sada jedini profesionalni golman u klubu, osim Gazzanige, Dominik Livaković, javlja Mundo Deportivo. Gazzaniga je nezamjenjivi broj jedan, ali postavlja se pitanje što će biti ako se on ozlijedi ili tko će braniti u utakmici Kupa, u kojima trener Girone odmara svog prvog golmana. Mundo piše da bi Livaković pristao braniti samo ako bi to značilo da on postaje "jedinica" na golu, ali to se neće dogoditi. Također, Španjolci pišu da će Livaković izgubiti mjesto u reprezentaciji ako ne počne braniti te da je zato situacija još delikatnija.

Tako je trener Girone, Michel, u nezavidnoj situaciji te će ili morati u Kupu ostaviti Gazzanigu i tako mu smanjiti odmor, ili se okrenuti nekom golmanu iz mlađih selekcija ili B momčadi. I tu se javlja još jedna prepreka. Sergi Puig, vratar Girone B , ne može se izmjenjivati ​​između prve i rezervne momčadi zbog dobnih ograničenja. To ostavlja samo golmana Andreeva (19) kao jedinu hitnu alternativu, kojem nedostaje forme za utakmice i iskustva u profesionalnom nogometu.

"Ono što je trebalo biti mirna završnica godine pretvorilo se u veliki problem. Girona ima jednu od najkvalitetnijih vratarskih postava u svojoj povijesti, ali ono što je trebalo biti jamstvo sigurnosti pretvorilo se u tempiranu bombu. Iako to u klubu nitko ne izgovara naglas, svima je jasno da reprezentativna stanka nije deaktivirala bombu, već ju je, naprotiv, samo aktivirala", zaključili su Španjolci u tekstu.