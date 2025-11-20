Obavijesti

Sport

Komentari 6
PIŠU ŠPANJOLCI

Livaković se obećao Dinamu, a sada još jedan šok: Ozlijedio se golman Girone pa mora na gol?

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Livaković se obećao Dinamu, a sada još jedan šok: Ozlijedio se golman Girone pa mora na gol?
Pariz: Druga utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Francuske i Hrvatske | Foto: Icon Sport/PIXSELL

Treći golman Girone, Vladimir Krapistov, doživio je ozljedu te je direktna zamjena za Gazzanigu sada Livaković. Hrvat ne smije odigrati ni minute za Gironu kako bi se mogao vratiti na Maksimir

Kako su 24sata ranije objavila, Dominik Livaković bi se na zimu trebao vratiti u Dinamo. Ipak, drama oko hrvatskog golmana ne prestaje te je jedna ozljeda ponovo dovela u pitanje Livakovićev odlazak iz Girone. Podsjetimo, on ne smije odigrati ni minute za španjolskog prvoligaša kako bi mogao nastupiti za još jedan klub ove sezone.

Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Naime, Gironi se ozlijedio Vladislav Krapistov, treći golman koji bi zamijenio "jedinicu" Girone, Paula Gazzanigu, te je sada jedini profesionalni golman u klubu, osim Gazzanige, Dominik Livaković, javlja Mundo Deportivo. Gazzaniga je nezamjenjivi broj jedan, ali postavlja se pitanje što će biti ako se on ozlijedi ili tko će braniti u utakmici Kupa, u kojima trener Girone odmara svog prvog golmana. Mundo piše da bi Livaković pristao braniti samo ako bi to značilo da on postaje "jedinica" na golu, ali to se neće dogoditi. Također, Španjolci pišu da će Livaković izgubiti mjesto u reprezentaciji ako ne počne braniti te da je zato situacija još delikatnija. 

Tako je trener Girone, Michel, u nezavidnoj situaciji te će ili morati u Kupu ostaviti Gazzanigu i tako mu smanjiti odmor, ili se okrenuti nekom  golmanu iz mlađih selekcija ili B momčadi. I tu se javlja još jedna prepreka. Sergi Puig, vratar Girone B , ne može se izmjenjivati ​​između prve i rezervne momčadi zbog dobnih ograničenja. To ostavlja samo golmana Andreeva (19) kao jedinu hitnu alternativu, kojem nedostaje forme za utakmice i iskustva u profesionalnom nogometu.

NEKI NOVI DINAMO Vidović nemoćan i u Karlovcu!? Kovačević pokazao novo lice, uveo karantene, ne daje izjave!
Vidović nemoćan i u Karlovcu!? Kovačević pokazao novo lice, uveo karantene, ne daje izjave!
DINAMO POBIJEDIO FOTO Festival golova, bakljada i zagonetni osmijeh Kovačevića. Evo fotki s utakmice u Karlovcu
FOTO Festival golova, bakljada i zagonetni osmijeh Kovačevića. Evo fotki s utakmice u Karlovcu

"Ono što je trebalo biti mirna završnica godine pretvorilo se u veliki problem. Girona ima jednu od najkvalitetnijih vratarskih postava u svojoj povijesti, ali ono što je trebalo biti jamstvo sigurnosti pretvorilo se u tempiranu bombu. Iako to u klubu nitko ne izgovara naglas, svima je jasno da reprezentativna stanka nije deaktivirala bombu, već ju je, naprotiv, samo aktivirala", zaključili su Španjolci u tekstu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...
NEKRETNINE HRVATSKIH NOGOMETAŠA

FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...

Šime Vrsaljko zajedno je s rođakom Andrejem preuzeo upravljanje luksuznog kompleksa Maškovića han u Vrani u Zadarskoj županiji i pridružio se popisu sadašnjih i bivših reprezentativaca s luksuznim nekretninama u Hrvatskoj i okolici...
Bivša odbojkašica mrzi jedno pitanje: 'Nisu silikoni, prave su'
ODUSTALA OD KARIJERE

Bivša odbojkašica mrzi jedno pitanje: 'Nisu silikoni, prave su'

Kayla Simmons (29) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025