Livaković stigao u Gironu: Uzeo 'jedinicu' i pozdravio navijače

Nakon transfera posljednji dan ljetnog prijelaznog roka je Dominik Livaković (30) postao golman španjolske Girone, a prije odlaska u novi klub odradio je reprezentativne obaveze u hrvatskom dresu i branio u pobjedama protiv Farskih Otoka (1-0) u gostima i Crne Gore (4-0) na Maksimiru. A sad je otišao na stadion Monlivi i prvi put pozdravio navijače te se fotografirao u dresu novog kluba.

S njim su bili i Saša Maček (na fotografiji lijevo) te bivši golman Nico Pellatz (na fotografiji desno) iz agencije Niagara, a reprezentativni golman hrvatske snimio je i pozdravni video za navijače.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Odradio je Dominik i prvi trening s novom momčadi, a veselo su ga dočekali u pozdravnom 'špaliru' kao inicijaciju u momčad. Bit će tamo na posudbi do kraja sezone, a u momčadi dobro poznata imena, poput lijevog beka Aston Ville Alexa Morena (32), stopera Manchester Cityja na posudbi Vitora Reisa (19), krilnog napadača Bryana Gila (24), koji je došao iz Tottenhama, a Dominik je 'zaokružio' tu priču.

Priliku za debi na golu nove momčadi imat će već u nedjelju, 14. rujna, kad Girona gostuje kod Celte Vigo. Njegova se momčad trenutačno nalazi na posljednjem mjestu La lige s 0 bodova, odnosno tri poraza u tri utakmice. No, na golu je sad 'zid' kako su ga predstavili, a vrijeme je i za prve bodove.