Livaković tek otišao, a Girona mu opalila novi šamar. Evo tko bi uskoro trebao stići u klub

Livaković tek otišao, a Girona mu opalila novi šamar. Evo tko bi uskoro trebao stići u klub
Livaković napušta Gironu bez minute igre, a Ter Stegen na pragu dolaska! Girona traži novog vratara, dok Livaković ide u Dinamo. Michel nije dao šansu Livakoviću, ali Ter Stegen je dobrodošao

Dominik Livaković (30) provodi posljednje dane kao nogometaš Girone. Posudbi koja je bila promašaj u karijeri hrvatskog reprezentativca bliži se kraj, već je napustio Kataloniju uz dozvolu kluba kako bi finiširao prelazak u Dinamo, koji će mu biti treći ovosezonski klub. No, kako nije odigrao nijednu minutu za španjolskog prvoligaša, imat će pravo nastupa u drugom dijelu sezone i brusiti formu za Svjetsko prvenstvo.

Istovremeno, zanimljivo, Girona traži novog golmana?! I to više nije ni tajna jer je o tome javno progovorio Michel, trener koji nije stao iza Livakovića jer je govorio kako mora proći proces prilagodbe, kako ne zna jezik i još ne razumije kako momčad funkcionira. Eto, nije uspio ni u četiri mjeseca dobiti povjerenje, a kad je Hrvat vidio kamo to vodi, odlučio je dići sidro.

Nadomak potpisa za Gironu je Marc-André ter Stegen (33), nekadašnji kapetan Barcelone, koji se nalazi u nemilosti trenera Hansija Flicka. Kako ima ugovor do ljeta 2028., u Gironu bi trebao prvo na posudbu.

- Volio bih da nam Ter Stegen dođe, on je vrhunski golman. Svaki bi ga klub volio u momčadi - rekao je Michel, koji je očito ipak spreman žrtvovati poziciju Paula Gazzanige koji prima 1,7 golova po utakmici u ovoj sezoni La Lige dok je klub na 18. mjestu koje znači ispadanje na kraju sezone.

Ter Stegena prate i Tottenham i Aston Villa, a Girona bi s Barcelonom morala dogovoriti i model po kojem bi mu Barcelona davala većinu plaće. Naravno, glavni adut po kojem bi ga privukla jest činjenica da ne bi morao seliti iz grada, kao što je i ljetos Andy Bara odradio transfer Joana Garcije iz Espanyola u Barcelonu za 25 milijuna eura, gdje je prigrlio poziciju "jedinice".

