Komentari 12
Livaković zaslužuje 'jedinicu', obrana postaje sve sigurnija, ali Dalić još nema pravog - killera!

Piše Iz Praga: Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Livaković zaslužuje 'jedinicu', obrana postaje sve sigurnija, ali Dalić još nema pravog - killera!
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ante Budimir i dalje u reprezentativnom dresu nije opasan kao na klupskoj razini, napadač Osasune je u 35 nastupa zabio tek šest puta. I pitanje je koliko mu odgovara naš način igre...

Hrvatska nastavlja mirnu plovidbu kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Izabranici Zlatka Dalića su, nakon uvodne četiri pobjede, remizirali (0-0) kod Češke, time napravili dodatan korak prema Mundijalu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. "Vatreni" su jučer na Fortuna Areni odigrali jednu zrelu, pametnu utakmicu, dvoboj u kojem samo nisu smjeli - izgubiti. I tako su se postavili na terenu.

Komentari 12
