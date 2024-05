Liverpool se nikad neće moći odužiti velikom Jurgenu Kloppu. Preporodio je posrnulog diva...

Na Anfieldu je završena era. Jurgen Klopp (56) je nakon devet godina rekao zbogom Liverpoolu. Posljednju utakmicu na klupi "redsa" vodio je u pobjedi protiv Wolverhamptona 2-0 u nedjelju, a njemačkog stručnjaka čeka poduži odmor od nogometa i trenerskih voda...

- Sigurno me čeka duga pauza. Možda sam i gotov s karijerom. U svakom slučaju, moje je vrijeme u Engleskoj gotovo, sigurno neću trenirati ovdje nijedan klub osim Liverpoola. Ako se vratim ovom poslu, onda to neće biti tako uskoro - rekao je Klopp uoči zadnjeg kola Premier lige.

Klopp je u devet godina osvojio osam trofeja s Liverpoolom, ali oni ne dočaravaju njegov utjecaj na slavni engleski klub. Njemački stručnjak vratio je osmijehe na lica navijača "redsa", osvojio je sve što se dalo osvojiti i klub je napustio kada je zaključio kako je dao sve što je mogao dati. Najbitnije od svega, Klopp je prekinuo sušu na Anfieldu i postao prvi čovjek koji je s Liverpoolom osvojio Premier ligu (Liverpool je ranije još 18 puta osvojio englesko prvenstvo, ali nijednom od osnutka Premier Lige 1992.). U kabinu trofeja još je dodao Ligu prvaka (2019.), FA kup (2022.), Carabao kup (2022. i 2024.), Svjetsko klupsko prvenstvo (2019.), engleski Superkup (2022.) i Uefin Superkup (2019.).

Liverpool v Wolverhampton Wanderers - Premier League - Anfield | Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Oni koji traže dlaku u jajetu istaknut će kako je Klopp u devet godina mogao ostvariti više. Osvojio je tek jednu Premier ligu, dok je, primjerice, osvojio dva puta Bundesligu s Borussijom Dortmund protiv Bayerna. Ali u Njemačkoj nije morao ići protiv Pepa Guardiole i njegovog Manchester Cityja. U Njemačkoj nije gubio titulu prvaka s jednim porazom u sezoni i čak 97 bodova. City je osvojio Premier ligu šest puta u zadnjih sedam godina i upravo je Klopp čovjek koji je držao na trofeje u toj jednoj sezoni u kojoj su "građani" ostali praznih ruku.

- Jurgen će mi jako nedostajati, bio je jako važan dio mojeg života. On je čovjek zbog kojeg sam prešao na višu razinu kao trener. Mislim da imamo nevjerojatno poštovanje jedan prema drugome, a moj je osjećaj da će se vratiti trenerskom poslu. Želim mu ovim putem zahvaliti na svemu, on razumije da mi Manchester City puno daje i kako bez toga ne bi uspio ovo što radim. Dovoljno sam skroman da to razumijem. Klopp mi je puno pomagao, bio je nevjerojatan protivnik, njegove momčadi nisam mogao kažnjavati kao što smo to radili drugima. Bilo je jako teško - komentirao je Guardiola.

Liverpool v Wolverhampton Wanderers - Premier League - Anfield | Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Klopp je upijao znanje od Josipa Kužea

Josip Kuže bio je trener Jürgenu Kloppu od srpnja 1992. do listopada 1994. godine u Mainzu. U tom razdoblju u istom je klubu igrao i Vlado Kasalo, koji se prisjetio kako je Nijemac izluđivao Kužea.

- Nakon jedne loše utakmice svi smo u svlačionici bili utučeni. Kuže nam je nešto govorio, svi smo slušali, a Klopp je ustao i odlučio nešto odgovoriti Kužeu. Ne sjećam se točno što mu je rekao. Iste sekunde Kuže se toliko razljutio da je uhvatio Kloppa za ovratnik i ‘zakucao’ ga uza zid. Nikad ga nisam vidio tako ljutog. Klopp je jedini čovjek koji ga je uspio razljutiti - prisjetio se Kasalo u ranijem intervjuu za 24sata.

Premier League - Wolverhampton Wanderers v Liverpool | Foto: Matthew Childs/REUTERS

Kasalo je dodao...

- Ljudi to vjerojatno ne znaju, ali sve što sad igra Kloppova Borussia ‘ukradeno’ je od našeg Josipa Kužea! Tko je tad gledao Mainz, vrlo će lako primijetiti sličnost s ovom moćnom Borussijom. Klopp je preslikao igru, akcije, prekide... Sve je upijao od Kužea, radio skice i crtao. Sve je to radio s Borussijom. Uostalom, njegov pomoćni trener bio je Željko Buvač, koji je također igrao u Mainzu. On i Klopp dobro su kopirali Kužea.

Klopp je napravio senzaciju od Mainza

Klopp je trenersku karijeru počeo 2001. godine u Njemačkoj. Preuzeo je Mainz, tada njemačkog drugoligaša, nakon završetka igračke karijere. Pobijedio je u šest od prvih sedam utakmica trenerske karijere i na kraju je spasio Mainz od ispadanja u treću ligu. Već sljedeće je sezone znatno popravio stanje u momčadi, implementirao je neke svoje taktičke zamisli koje su najviše usmjerene na fizičkoj borbi i 'Gegenpressingu'. Te temelje je gradio čitavu trenersku karijeru.

Liverpool v Wolverhampton Wanderers - Premier League - Anfield | Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Nakon dvije sezone u kojima je Mainz gubio promociju u Bundesligu u zadnjim utakmicama sezone, Klopp je konačno uspio i u sezoni 2003-04 izborio plasman u prvu njemačku ligu. Mainz i Klopp se nisu obeshrabrili zbog najmanjeg stadiona i budžeta u Bundesligi. Štoviše, pokazali su zube i skinuli skalp puno snažnijim klubovima i završili na 11. mjestu u prve dvije sezone u Bundesligi. Klopp je nakon toga donio europski nogomet i plasman u Uefa Kup u sezoni 2005-06. Iduće je sezone Mainz ispao iz lige, ali je Klopp pokazao vjeru i ostao u klubu. 2008. je podigao sidro i rekao zbogom nakon što nije uspio vratiti Mainz u prvu ligu.

Klopp je bio za veće stvari od Mainza

Iako nije osvojio trofeje, Klopp se u Mainzu pokazao kao trener za najviše domete. A to je dokazao u svojem idućem klubu, Borussiji Dortmund. Iako je za njegove usluge bio zainteresiran i njemački prvak Bayern, Klopp se odlučio za "crno-žute", a na klupi Borussije naslijedio je Thomasa Dolla koji je s klubom završio na razočaravajućem 13. mjestu u Bundesligi.

FILE PHOTO: Premier League - Liverpool v Arsenal | Foto: PHIL NOBLE

Klopp je u prvoj sezoni već osvojio trofej s Borussijom, pobijedivši Bayern u njemačkom Superkupu, a Dortmund je dovukao do šestog mjesta u prvenstvu. U drugoj Kloppovoj sezoni Borussia je završila peta, a momčad je preporodio s mladim igračima. Tu su bili Robert Lewandowski, Nuri Sahin, Mario Götze, Shinji Kagawa... U sezoni 2010/11. Borussia je osvojila Bundesligu, a Kloppova je momčad postala najmlađa u povijesti koja je osvojila prvenstvo. Iduće su sezone Klopp i Borussia obranili titulu i pritom oborili rekord broja bodova (81 bod) u Bundesligi.

Vratio je velike trofeje u Liverpool

Iduće je sezone Borussia razočarala u Bundesligi, ali je zato sve nadoknadila u Ligi prvaka. Kloppova je momčad bila u skupini smrti s Manchester Cityjem, Ajaxom i Realom, ali nije izgubila nijednu utakmicu i završila je na prvom mjestu grupe. Borussia je prošla u finale Lige prvaka nakon što je Robert Lewandowski zabio četiri gola Realu u prvoj utakmici koja je završila 4-1, a "kraljevski klub" nije se uspio spasiti pobjedom od 2-0 u uzvratu. Bayern je na kraju podigao trofej europskih prvaka pobjedom od 2-1, a prvi je gol na utakmici zabio bivši hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić.

Nakon sezone 2014/15. Klopp je rekao zbogom Borussiji. Tada nije znao svoj izazov, ali bila je samo jedna logična destinacija za njega. Liverpool je bio posrnuli div u trenutku kada ga je preuzeo Klopp. Nijemac je na Anfield vratio velike titule, ali ono najvažnije, iza sebe ostavlja uređenu momčad sa sjajnim igračima na svim pozicijama i vjeru kako će klub ostati jedan od glavnih igrača na Otoku u godinama koje dolaze.

Liverpool v Wolverhampton Wanderers - Premier League - Anfield | Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Liverpool v Wolverhampton Wanderers - Premier League - Anfield | Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Zbog onog što je donio klubu, Liverpool se nikad neće moći odužiti Kloppu. Ali Nijemac itekako zna kako će dio kluba zauvijek biti s njime. U nedjelju je pustio suzu i posljednji put slušao himnu "You'll Never Walk Alone", koja je tada bila posvećena upravo njemu.