Livijev prvi trener: Ukrali smo ga iz košarke, a zadarska je to glava! Normabeli nisu trebali...

Utakmica Hrvatske i Japana nestrpljivo se pratila u Zadru, rodnom gradu Dominika Livakovića, gdje je počela njegova golmanska karijera još sa šest i pol godina. Prvi trener bio mu je Josip Miočić koji se prisjetio Livijevih početaka.

- Trenirao sam ga šest godina. Bio sam jedan od trenera, bilo je i drugih koji su odrađivali svoj posao. Rano je reći da je sa šest godina bio talent, ali je bio specifičan i brz. Ukrali smo ga iz košarke, djed ga je doveo i potrudili smo se zadržati ga. Ali da, bio je talent - rekao je Miočić za N1.

- On bi bio i dobar košarkaš. Naš je centar Banina bio blizu, Dominik je vidio nogometaše i povukli smo ga. Sam je odabrao biti golman, dečki su ga voljeli i baš je bio OK kao dječak, osoba, sportaš, talent je bio od početka. Ima motoričke sposobnosti i predispozicije da se bavi time - nastavio je.

Što je to u Zadru tako posebno da ima sjajne golmane poput Danijela Subašića i sad Livakovića?

- Zadar je uvijek imao dobru golmansku školu. Pokojni barba Jakov Pinčić, moram ga spomenuti, najviše je dao, a poslije njegov trener u Zagrebu (Deda Nježić, op.a.). Zadar ima specifičnu glavu, talent i volju. Tu su i Ježina, Santini, Rogić... Sad ću zaboraviti nekoga, nadam se da će i dalje dolaziti.

Je li za Livakovićeve izvedbe zaslužniji talent ili glava?

- Simbioza jednog i drugog. Svi veliki golmani su specifični, oni su svijet za sebe. Volim reći da golmani igraju protiv 11 protivničkih igrača, ali i deset svojih.

Kako je bilo gledati penale?

- Lako je reći, ali bio sam u društvu i rekao da će biti dobro. Normabeli mi nisu trebali za penale, za utakmicu da. Utakmica je bila jako teška, igrači su dali sve od sebe, ali igrali smo s malo igrača kroz prvenstvo pa je bilo teško zadržati svježinu. Vidjelo se to po kapetanu, ali dobili smo ih, idemo dalje - rekao je Miočić.

Što budućnost nosi Livakoviću nakon ovog SP-a?

- Liga pet će biti tu, on je to zaslužio već i prije - smatra njegov prvi trener.

Dominik je puno puta bio pod povećalom, a zanimljiva je situacija s kraja prošlih kvalifikacija u kojoj ga Luka Modrić bodri i govori mu da od njega ne vidi napredak, da odaje nesigurnost.

- Dominik je stabilan golman, to se vidjelo u Dinamu. Svaki igrač griješi, a tko je dobar, mora i griješiti. Luka je tu, on se natkrilio nad cijelom reprezentacijom i pomogao. Ali Dominik je čvrst i stabilan i to je OK - zaključio je Josip Miočić.

