Ljepotice i zvijeri: Između dviju rundi ring će biti samo njihov...

One se zovu Sophie Danvers, Maura Higgins, Laura Stanford i Jennifer Mcsween. To su 'ring girls', superzgodne djevojke koje će nositi znakove koja je runda dok Joshua i Parker budu dolazili do daha u svojim kutevima.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Podsjećamo, meč Anthony Joshua - Joseph Parker je večeras uz izravan prijenos na RTL televiziji. Ne bi trebao početi prije 23 sata i definitivno ne iza 23.30.

