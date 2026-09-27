Ljetos se nudio Dinamu, a sad će bojkotirati susret reprezentacije

Branič irske reprezentacije Jimmy Dunne imenovan je jednim od dvojice pričuvnih vratara za utakmicu Lige nacija protiv Izraela. Do ove promjene uloge došlo je nakon što je prvi vratar, jedan od golmana za koje je bio Dinamo zainteresiran ljetos, Gavin Bazunu odustao od nastupa u toj utakmici zbog rata u Gazi.

Irski tim vodio je višesatne rasprave o tome treba li bojkotirati utakmicu protiv Izraela, pri čemu je većina na kraju glasala za odigravanje susreta. Pravila Uefe nalažu da momčadi moraju prijaviti tri vratara za utakmice Lige nacija.

Utakmica se igra u nedjelju u mađarskom Debrecenu. Susret će prema rasporedu početi u 20.45 sati.