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GAVIN BAZUNU

Ljetos se nudio Dinamu, a sad će bojkotirati susret reprezentacije

Piše HINA,
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Ljetos se nudio Dinamu, a sad će bojkotirati susret reprezentacije
Foto: Bolton Wanderers/Instagram
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Drama u irskoj reprezentaciji; Gavin Bazunu odustao je od utakmice protiv Izraela zbog rata u Gazi, pa je branič Jimmy Dunne završio među pričuvnim vratarima

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Branič irske reprezentacije Jimmy Dunne imenovan je jednim od dvojice pričuvnih vratara za utakmicu Lige nacija protiv Izraela. Do ove promjene uloge došlo je nakon što je prvi vratar, jedan od golmana za koje je bio Dinamo zainteresiran ljetos, Gavin Bazunu odustao od nastupa u toj utakmici zbog rata u Gazi.

Irski tim vodio je višesatne rasprave o tome treba li bojkotirati utakmicu protiv Izraela, pri čemu je većina na kraju glasala za odigravanje susreta. Pravila Uefe nalažu da momčadi moraju prijaviti tri vratara za utakmice Lige nacija.

Utakmica se igra u nedjelju u mađarskom Debrecenu. Susret će prema rasporedu početi u 20.45 sati.

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