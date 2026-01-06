Ljevar otpao, Sigurdsson odmah reagirao i pozvao zamjenu

Hrvatska rukometna reprezentacija doživjela je novu kadrovsku promjenu uoči Europskog prvenstva. Izbornik Dagur Sigurdsson ostao je bez Leona Ljevara, koji je tijekom priprema zadobio rupturu medijalnog meniskusa i zbog teške ozljede neće konkurirati za nastup na prvenstvu.

Ljevar će u srijedu na operativni zahvat, a iako liječničke procjene govore da bi se na teren mogao vratiti za otprilike tri tjedna, Europsko prvenstvo za njega je završeno prije nego što je i započelo. Riječ je o igraču koji je ove sezone privukao pozornost sjajnim nastupima u Europskoj ligi, u kojoj je u dresu Slovana iz Ljubljane postigao 44 pogotka u šest utakmica.

Sigurdsson je stoga reagirao brzo i uputio poziv Anti Ivankoviću, koji se odmah priključio pripremama reprezentacije u Prelogu. Ivanković je 24-godišnji lijevi vanjski koji trenutačno nastupa za Ohrid u sjevernomakedonskoj Superligi, a u inozemstvu je ranije nosio dresove Celja, Stuttgarta i Slovana. Za hrvatsku reprezentaciju debitirao je 2023. godine.

Ozljeda Ljevara otvorila je i prostor za dodatne promjene u sastavu, pa je izgledno da će među putnicima na Europsko prvenstvo biti i mladi lijevi vanjski Izviđača, Dian Neris Ćeška (21). Novi izostanak dodatno je opteretio Sigurdssonove planove, osobito nakon što je ranije postalo jasno da zbog ozljede koljena otpada i Marin Šipić.

Europsko prvenstvo počinje 15. siječnja, a domaćini su Danska, Norveška i Švedska. Hrvatska će sve utakmice skupine igrati u Malmou, gdje je 17. siječnja očekuje ogled s Gruzijom, a potom i susreti s Nizozemskom i domaćinom Švedskom. Uoči odlaska na prvenstvo reprezentaciju čekaju još dvije provjere protiv Njemačke, u zagrebačkoj Areni i u Hannoveru.