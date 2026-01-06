Obavijesti

PRISILNE PROMJENE

Ljevar otpao, Sigurdsson odmah reagirao i pozvao zamjenu

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Sasa Miljevic

Ozljeda Ljevara otvorila je i prostor za dodatne promjene u sastavu, pa je izgledno da će među putnicima na Europsko prvenstvo biti i mladi lijevi vanjski Izviđača, Dian Neris Ćeška (21)

Hrvatska rukometna reprezentacija doživjela je novu kadrovsku promjenu uoči Europskog prvenstva. Izbornik Dagur Sigurdsson ostao je bez Leona Ljevara, koji je tijekom priprema zadobio rupturu medijalnog meniskusa i zbog teške ozljede neće konkurirati za nastup na prvenstvu.

Sigurdsson potvrdio loše vijesti: Šipić 100 posto neće na Euro 00:58
Sigurdsson potvrdio loše vijesti: Šipić 100 posto neće na Euro | Video: 24sata/pixsell

Ljevar će u srijedu na operativni zahvat, a iako liječničke procjene govore da bi se na teren mogao vratiti za otprilike tri tjedna, Europsko prvenstvo za njega je završeno prije nego što je i započelo. Riječ je o igraču koji je ove sezone privukao pozornost sjajnim nastupima u Europskoj ligi, u kojoj je u dresu Slovana iz Ljubljane postigao 44 pogotka u šest utakmica.

EVO TKO GA MIJENJA Novi šok za rukometaše! Leon Ljevar ne putuje na Europsko
Sigurdsson je stoga reagirao brzo i uputio poziv Anti Ivankoviću, koji se odmah priključio pripremama reprezentacije u Prelogu. Ivanković je 24-godišnji lijevi vanjski koji trenutačno nastupa za Ohrid u sjevernomakedonskoj Superligi, a u inozemstvu je ranije nosio dresove Celja, Stuttgarta i Slovana. Za hrvatsku reprezentaciju debitirao je 2023. godine.

Pore?: Prijateljska utakmica izme?u Hrvatske i Sjeverne Makedonije
Foto: Sasa Miljevic

Ozljeda Ljevara otvorila je i prostor za dodatne promjene u sastavu, pa je izgledno da će među putnicima na Europsko prvenstvo biti i mladi lijevi vanjski Izviđača, Dian Neris Ćeška (21). Novi izostanak dodatno je opteretio Sigurdssonove planove, osobito nakon što je ranije postalo jasno da zbog ozljede koljena otpada i Marin Šipić.

Europsko prvenstvo počinje 15. siječnja, a domaćini su Danska, Norveška i Švedska. Hrvatska će sve utakmice skupine igrati u Malmou, gdje je 17. siječnja očekuje ogled s Gruzijom, a potom i susreti s Nizozemskom i domaćinom Švedskom. Uoči odlaska na prvenstvo reprezentaciju čekaju još dvije provjere protiv Njemačke, u zagrebačkoj Areni i u Hannoveru.

