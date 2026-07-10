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Lokomotiva dva puta vodila protiv Partizana. 'Crno-beli' zabili u sudačkoj nadoknadi

Piše Filip Sulimanec,
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Lokomotiva dva puta vodila protiv Partizana. 'Crno-beli' zabili u sudačkoj nadoknadi
Zagreb: Susret Dinama i Lokomotive u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Lokosi su bolje ušli u susret i poveli u preko Lorbera u 37. minuti

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NK Lokomotiva je odigrala prijateljsku utakmicu protiv Partizana. Momčad Nikice Jelavića odigrala je 2:2 protiv Beograđana. Lokosi su bolje ušli u susret i poveli u preko Lorbera u 37. minuti.

U drugom poluvremenu Partizan je podigao ritam i došao do izjednačenja. Demba Seck je u 66. minuti poravnao rezultat. Lokomotiva je novo vodstvo izborila u 77. minuti. Stefan Mitrović startao je u kaznenom prostoru na Antu Utrobičića, a sudac je pokazao na bijelu točku. Noel Đurković bio je siguran izvođač jedanaesterca i vratio Lokose u prednost.

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Kada se činilo da će momčad s Kajzerice skinuti veliki skalp, Partizan je u 92. minuti anulirao prednost Lokosa. Konačan rezultat za 2-2 postavio je Matija Ninić.

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