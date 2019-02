Loša noć za Hrvate u NBA-u, Luka Dončić ponovno je sjajan

Detroit je pobijedio New York Knickse 120-103, a Mario Hezonja je odigrao 33 minute. Zabio je osam koševa i imao sedam skokova, jednu asistenciju i dvije ukradene lopte. Dennis Smith Jr. je bio najučinkovitiji na parketu sa 31 košem. New York je to 15. uzastopni poraz.

Ante Žižić je odigrao 17 minuta za Cleveland koji je poražen kod Washingtona 106-119. Zabio je šest koševa i upisao jedan skok i jedan blok). Portis je predvodio domaće sa 30 postignutih koševa, dvije asistencije i šest skokova.

Phoenix je izgubio od Golden State Warriorsa 107-117. To im je 13. uzastopni poraz. Dragan Bender je u 18 minuta na parketu zabio dva koša, imao šest skokova i pet asistencija. Phoenix je do pobjede vodio Oubre s 25 ubačaja, a toliko je imao i Thompson. Steph Curry se zaustavio na 20 postignutih poena.

Minnesota je izgubila kod New Orleansa 117-122, a Dario Šarić je odigrao 25 minuta. Utakmicu je završio sa devet postignutih koševa uz tri skoka, jednu asistenciju i jednu ukradenu loptu. Towns je bio najbolji s 32 koša, a kod New Orleansa je toliko postigao Davis.

Chicago je pobijedio Brooklyn 125-106 na krilima Finca Markkanena koji je postigao 31 koš i LaVinea s 26 koševa.

Philadelphia je bila bolja od Denvera 117-110. Redick je ubacio 34 koša, a Denver su predvodili Jokić sa 27 koševa i Murray koji je postigao 23.

Sacramento je dobio Miami 102-96, najbolji je bio Hield sa 23 koša, jednom asistencijom i sedam skokova. Osim njega, 20+ koševa je imao još samo Miamijev Richardson.

Luka Dončić je zabio 20 koševa za Dallas koji je izgubio od Milwaukeeja 107-122. Bolji od njega je bio samo gostujući dvojac Antetokounmpo (29 koševa) i Lopez (20 koševa).