Loša vijest za Torcidu: Uefa pokrenula postupak protiv Hajduka, do srijede odluka

Hajduk je prošao Žilinu i izborio dvoboj s Pafosom, no radost je zasjenjena disciplinskim postupkom Uefe.

Tijekom uzvratne utakmice u Slovačkoj, manja skupina navijača bacala je plastične čaše i nekoliko stolica prema terenu, zbog čega je sudac službeno prekinuo utakmicu.

Sama pauza trajala je samo nekoliko sekundi, no delegat je slučaj morao prijaviti Uefi.

Problem je što Hajduk već nosi uvjetnu kaznu zabrane prodaje gostujućih ulaznica za jednu europsku utakmicu, izrečenu prije dvije godine zbog incidenata u dvobojima s HB Torshavnom i Ružomberekom.

Rok kušnje istječe u kolovozu ove godine, a nova prijava stigla je upravo prije njegova isteka. Prema informacijama iz postupka, vjerojatniji scenarij je da će Uefa aktivirati tu uvjetnu kaznu.

Konačna odluka očekuje se do srijede, a Hajdukovi navijači koji su već kupili avionske karte, koje su u tjedan dana poskupjele i do 150 posto, sada čekaju presudu.