Obavijesti

Sport

Komentari 3
ČEKAJU PRESUDU

Loša vijest za Torcidu: Uefa pokrenula postupak protiv Hajduka, do srijede odluka

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: < 1 min
Loša vijest za Torcidu: Uefa pokrenula postupak protiv Hajduka, do srijede odluka
Navijači na utakmici 34. kola SuperSport HNL-a između Dinama i Hajduka | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Uefa je pokrenula disciplinski postupak protiv Hajduka nakon što je skupina navijača u Žilini bacila plastične čaše i stolice prema terenu, zbog čega je sudac službeno prekinuo utakmicu

Admiral

Hajduk je prošao Žilinu i izborio dvoboj s Pafosom, no radost je zasjenjena disciplinskim postupkom Uefe. 

Tijekom uzvratne utakmice u Slovačkoj, manja skupina navijača bacala je plastične čaše i nekoliko stolica prema terenu, zbog čega je sudac službeno prekinuo utakmicu.

SKRIVENO ZNAČENJE? Zagonetna objava gospođe Livaja: 'E to je ono od čega bi vođa trebao biti napravljen...'
Zagonetna objava gospođe Livaja: 'E to je ono od čega bi vođa trebao biti napravljen...'

Sama pauza trajala je samo nekoliko sekundi, no delegat je slučaj morao prijaviti Uefi.

Problem je što Hajduk već nosi uvjetnu kaznu zabrane prodaje gostujućih ulaznica za jednu europsku utakmicu, izrečenu prije dvije godine zbog incidenata u dvobojima s HB Torshavnom i Ružomberekom.

NOVO VRIJEME Prolazak Žiline je ipak uspjeh: Europa ne strahuje od Hajduka!
Prolazak Žiline je ipak uspjeh: Europa ne strahuje od Hajduka!

Rok kušnje istječe u kolovozu ove godine, a nova prijava stigla je upravo prije njegova isteka. Prema informacijama iz postupka, vjerojatniji scenarij je da će Uefa aktivirati tu uvjetnu kaznu.

LJETNI PRIJELAZNI ROK UŽIVO Transferi: Mladi 'vatreni' Kostopeč nakon polufinala U-19 Eura potpisao za Riječane
UŽIVO Transferi: Mladi 'vatreni' Kostopeč nakon polufinala U-19 Eura potpisao za Riječane

Konačna odluka očekuje se do srijede, a Hajdukovi navijači koji su već kupili avionske karte, koje su u tjedan dana poskupjele i do 150 posto, sada čekaju presudu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Transferi: Mladi 'vatreni' Kostopeč nakon polufinala U-19 Eura potpisao za Riječane
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Mladi 'vatreni' Kostopeč nakon polufinala U-19 Eura potpisao za Riječane

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
Najseksi odbojkašica na svijetu raspametila fanove zamamnim fotkama. 'Ne brinite, prave su'
ODUSTALA OD KARIJERE

Najseksi odbojkašica na svijetu raspametila fanove zamamnim fotkama. 'Ne brinite, prave su'

Kayla Simmons (30) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
FOTO Nova sezona, ali zadaci isti: Prva dama Hajduk TV-a uz objavu slavila prolaz u Europi
BRUNA KARLA

FOTO Nova sezona, ali zadaci isti: Prva dama Hajduk TV-a uz objavu slavila prolaz u Europi

Voditeljica Hajduk TV-a, Bruna Karla Bosnić, proslavila je Hajdukov prolaz u europskim kvalifikacijama, a inače promovira strast prema zdravom životu i rado objavljuje snimke s treninga

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026