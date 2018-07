Lovren: Izgubili smo na glup način, ali svejedno smo ponosni

Hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je povijesni uspjeh osvojivši srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Sjajno su Vatreni igrali tijekom cijelog turnira i time izazvali ponos cijele nacije.

Jedan od ključnih igrača, koji je na prvenstvo ispraćen brojnim kritikama je Dejan Lovren koji je igrao zaista maestralno. U svakoj utakmici Lovren je davao sve od sebe i bio stup Dalićeve obrane.

Isto kao i svi, on je također ponosan na uspjeh cijele reprezentacije.

- Nemamo za čime žaliti. Dali smo sve od sebe i poginuli na terenu. Čak i kad je bilo 4-1 mi nismo odustajali i vjerovali smo do samog kraja. Nažalost, u svakoj utakmici netko mora izgubiti, a ovoga puta smo to bili mi. Najveći žal ostaje zbog načina na koji smo izgubili jer je on zaista glup i s tim se nećemo pomiriti još dugi niz godina. Igrali smo lijep nogomet, možda i najljepši do sad, ali Francuzi su imali sreće i došli su do pobjede - rekao je Lovren te nastavio:

- Bez obzira na sve mi moramo biti ponosni. Ovo je bio veliki gušt i veliko priznanje za sve nas. Kako za one koji nisu vjerovali u nas tako i za one koji jesu, ali ponajviše je to za Dalića. Svi se veselimo povratnu u domovinu i dočeku koji se organizira. Jedva čekamo doći natrag i vidjeti naše ljude i naš narod. To će nam dodatno podignuti samopouzdanje - zaključio je Lovren.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.