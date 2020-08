Lovren je u debiju poklonio gol Ćorluki, Zenit ipak uzeo trofej

Klub iz St. Petersburga je po šesti put uzeo trofej Superkupa pobjedom protiv Lokomotiva iz Moskve 2-1. Dejan Lovren je u debiju za Zenit imao veliki kiks za gol koji je zabio bivši reprezentativni suigrač Vedran Ćorluka

<p><strong>Vedran Ćorluka</strong> je kao kapetan predvodio moskovski <strong>Lokomotiv </strong>u pohodu na ruski Superkup, zabio je i gol, ali to nije bilo dovoljno jer je na kraju slavio <strong>Zenit </strong>(2-1) za kojeg je debitirao naš <strong>Dejan Lovren</strong>. </p><p>Igralo se na stadionu CSKA u Moskvi, a već su u 14. minuti poveli Lovrenovi. Lijepo je glavom zabio <strong>Dzyuba </strong>nakon što mu je s lijeve strane ubacio <strong>Santos</strong>, a tu su prednost nogometaši Zenita čuvali do poluvremena. U nastavku su je uspjeli i podebljati i to prekrasnim golom <strong>Ozdoeva </strong>koji je opalio sa dvadeset metara od gola te pogodio u donji dio prečke. Lopta se odbila iza gol linije te nakon toga u mrežu.</p><p>Dvije minute kasnije zabio je kapetan Lokomotiva. Vedran Ćorluka je ostao zaboravljen nakon ubačaja iz kuta te je poslao loptu u mrežu s ruba peterca. Na njega je trebao paziti bivši mu reprezentativni kolega Dejan Lovren koji je napravio kiks u debiju, ali nije to koštalo njegovu momčad jer su prednost od 2-1 sačuvali do kraja utakmice.</p><p>Tako je Dejan Lovren odmah u debiju uzeo i prvi trofej s ruskim klubom te nastavio žetvu trofeja nakon što je s Liverpoolom uzeo toliko željeni naslov Premiershipa.</p>