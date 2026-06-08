Lovren prozvao legendu 'redsa': Kritike su mu odvratne, a nema ih mu*a reći nekom u lice...

Dejan Lovren završio je sezonu s PAOK-om na trećem mjestu u grčkom prvenstvu. Umirovljeni hrvatski reprezentativac bio je jedan od ključnih igrača momčadi, a sada se u intervjuu za egipatske medije osvrnuo na sezonu i poručio kako mu posljednjeg dana lipnja istječe ugovor koji s Grcima vjerojatno neće produžiti.

- Istječe mi ugovor i uskoro ću biti slobodan igrač. Vidjet ćemo kakav je plan za dalje - rekao je Lovren.

Glavni fokus intervjua, naravno, bio je Mohamed Salah, s kojim je umirovljeni hrvatski reprezentativac i dalje vrlo blizak prijatelj. Egipćane je zanimalo hoće li možda opet zaigrati sa Salahom, ovaj put u Saudijskoj Arabiji.

- Da, to je i moj san, vjerujte mi. Igrati ponovno sa Salahom bilo bi nevjerojatno.

Foto: instagram

Iza Egipćanina je najlošija sezona otkako je stigao na Otok. Liverpool nije uspio obraniti naslov u Premiershipu i s promjenjivom igrom stigao je tek do petog mjesta. Epilog svega je i Salahov rastanak s klubom. Odlazi kao jedna od najvećih legendi kluba kojemu je donio dva naslova u prvenstvu, ali i Ligu prvaka. Salah je imao narušene odnose s trenerom Arneom Slotom, koji je također nakon loših rezultata bivši. Sve se to, prema Lovrenu, moglo spriječiti da je Jürgen Klopp ostao na klupi redsa.

- Mo mi je rekao da nikakav odnos nije ni postojao. Između njih dvojice nije bilo apsolutno ničega. Ne znam u čemu je bio problem, je li u pitanju ego? Možda je trener imao problem s egom? Možda mu je Mo bio prevelika osobnost da bi je mogao kontrolirati. Izmijenili bi tek nekoliko službenih riječi na treninzima. Da je Klopp ostao još godinu ili dvije, Mo bi sigurno ostao u klubu i otišao na puno ljepši način. Ovako, 100 posto bi ostao da je Slot ranije otišao. Znam to.

'Kritike Carraghera su odvratne'

Osvrnuo se i na kritike engleskih stručnjaka koji nisu bili blagi prema Egipćaninu ove sezone, a posebno je istaknuo one Liverpoolove legende Jamieja Carraghera.

- Kritike engleskih legendi nisu bile oštre, bile su odvratne! Dovoljna je jedna lošija sezona da Mo odmah postane meta. Neki analitičari brutalno udaraju samo da privuku pažnju jer vjerojatno nisu uspjeli u nekim drugim sferama života. Pogotovo Carragher, on priča što god mu padne na pamet. Uvijek sam govorio da bi mu sve te stvari trebao reći izravno u lice. Ali nikada mu to neće reći jer nema petlje. Znam da nema muda jer to nikada nije rekao ni meni, a i o meni je pričao svašta na televiziji. On samo odrađuje posao na ekranu i plaćen je za to.

Salah je raskinuo ugovor s Liverpoolom iako je mogao ostati još najmanje godinu dana. Sve je to učinio iz ljubavi prema klubu, na vlastitu štetu, tvrdi Lovren.

- Kada ljudi kažu da je sebičan, pa nije sebičan! Mogao je mirno sjediti tamo još godinu dana, ne raditi ništa i uzimati golemu plaću, s obzirom na to da je imao najveći ugovor u klubu. Mogao je uživati u životu i puniti džepove, ali ne. Raskinuo je ugovor pod svojim uvjetima i na kraju svjesno izgubio ogroman novac. Izvadio je novac iz svog džepa. Većina igrača ostala bi sjediti tamo još godinu dana i uzimala najveću plaću u Premier ligi, ali Mo je rekao: 'Stalo mi je jer ne igram dobro, a s ovim trenerom i novom filozofijom ne vidim budućnost.' Kako onda netko može reći da je sebičan? - zaključio je Lovren.

Salah se sada okreće nastupu na Svjetskom prvenstvu, gdje se u skupini G nalazi s Belgijom, Iranom i Novim Zelandom. Nakon toga sreću će potražiti u nekom drugom klubu, vjerojatno dalje od Europe, u Saudijskoj Arabiji.