Arne Slot odbio je ponudu Fulhama samo tjedan dana nakon što je dobio otkaz u Liverpoolu
Slot odbio Fulham: Čeka ponudu koja mu je oduvijek bila želja
Engleski prvoligaš Fulham brzo je kontaktirao Arnea Slota (47) nakon što je postao dostupan, ali Nizozemac je odbio priliku za povratak u Premier ligu. Londonski klub traži nasljednika Marca Silve (48), koji odlazi kako bi preuzeo Benficu.
Slot navodno s nestrpljenjem čeka hoće li se osloboditi mjesto izbornika Nizozemske. Tamošnji novinari procjenjuju da je Slot idealan kandidat ako Ronald Koeman odstupi nakon Svjetskog prvenstva.
POGLEDAJTE GALERIJU:
Liverpool ga je smijenio nakon sezone bez trofeja, unatoč tome što je klub prošlog ljeta potrošio gotovo 520 milijuna eura na pojačanja. Slot je u 113 utakmica na Anfieldu ostvario 66 pobjeda, ali peto mjesto u Premier ligi bilo je prenisko.
Budući da je Slot odbio, Fulham se okreće alternativama. Trener Ipswicha Kieran McKenna i dalje je u igri, ali za njegov dolazak treba platiti odštetu od osam milijuna funti. Thomas Frank povukao se iz kombinacija, što Fulham stavlja pod pritisak da što prije pronađe rješenje.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+