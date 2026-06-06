Slot odbio Fulham: Čeka ponudu koja mu je oduvijek bila želja

Engleski prvoligaš Fulham brzo je kontaktirao Arnea Slota (47) nakon što je postao dostupan, ali Nizozemac je odbio priliku za povratak u Premier ligu. Londonski klub traži nasljednika Marca Silve (48), koji odlazi kako bi preuzeo Benficu.

Slot navodno s nestrpljenjem čeka hoće li se osloboditi mjesto izbornika Nizozemske. Tamošnji novinari procjenjuju da je Slot idealan kandidat ako Ronald Koeman odstupi nakon Svjetskog prvenstva.

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Liverpool ga je smijenio nakon sezone bez trofeja, unatoč tome što je klub prošlog ljeta potrošio gotovo 520 milijuna eura na pojačanja. Slot je u 113 utakmica na Anfieldu ostvario 66 pobjeda, ali peto mjesto u Premier ligi bilo je prenisko.

Budući da je Slot odbio, Fulham se okreće alternativama. Trener Ipswicha Kieran McKenna i dalje je u igri, ali za njegov dolazak treba platiti odštetu od osam milijuna funti. Thomas Frank povukao se iz kombinacija, što Fulham stavlja pod pritisak da što prije pronađe rješenje.