Komentari 2
Luda priča iz nizozemskog kupa: Igrač izbacio klub u kojem radi!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Susret Gibraltara i Hrvatske za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Gualter Fatia/PIXSELL

Ne bih im zamjerio da me pošalju na hlađenje, ali vjerujem da će sve ostati profesionalno, rekao je Gerom Klok nakon utakmice, između ostalog

Zamislite da radite kao kondicijski trener u drugoligašu i aktivno igrate za četvrtoligaša i onda izbacite drugoligaša iz Kupa. E, upravo se to dogodilo Gersomu Kloku, 35-godišnjaku koji je odigrao cijeli dvoboj za nizozemski Hoogeveen i izbacio favorizirani Emmen rezultatom 1-0. 

- Za klub je ovo povijesni trenutak, a ja sam dio njega - rekao je za ESPN nakon utakmice, a potom je priznao da je dan nakon dvoboja uzeo slobodno. 

- Mislim da me dečki ionako nisu htjeli vidjeti - dodao je šaljivo. 

Pitali su ga i boji li se otkaza. 

- Ne bih im zamjerio da me pošalju na hlađenje, ali vjerujem da će sve ostati profesionalno.

Klok će se vratiti u klub u kojem radi do kraja tjedna, priznaje i dokazuje profesionalnost:

- Sada uživam u ovome trenutku, ali čim ponovno obučem trenerku Emmena, dat ću sve od sebe za klub. To mi se čini logično. Ne vjerujem da će mi itko išta zamjeriti - zaključuje. 

Klok igra na poziciji lijevog bočnog, a protiv Emmena je zaradio i žuti karton. 

Komentari 2
