Luda priča iz nizozemskog kupa: Igrač izbacio klub u kojem radi!
Zamislite da radite kao kondicijski trener u drugoligašu i aktivno igrate za četvrtoligaša i onda izbacite drugoligaša iz Kupa. E, upravo se to dogodilo Gersomu Kloku, 35-godišnjaku koji je odigrao cijeli dvoboj za nizozemski Hoogeveen i izbacio favorizirani Emmen rezultatom 1-0.
- Za klub je ovo povijesni trenutak, a ja sam dio njega - rekao je za ESPN nakon utakmice, a potom je priznao da je dan nakon dvoboja uzeo slobodno.
- Mislim da me dečki ionako nisu htjeli vidjeti - dodao je šaljivo.
Pitali su ga i boji li se otkaza.
- Ne bih im zamjerio da me pošalju na hlađenje, ali vjerujem da će sve ostati profesionalno.
Klok će se vratiti u klub u kojem radi do kraja tjedna, priznaje i dokazuje profesionalnost:
- Sada uživam u ovome trenutku, ali čim ponovno obučem trenerku Emmena, dat ću sve od sebe za klub. To mi se čini logično. Ne vjerujem da će mi itko išta zamjeriti - zaključuje.
Klok igra na poziciji lijevog bočnog, a protiv Emmena je zaradio i žuti karton.
