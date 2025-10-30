Luda priča iz nizozemskog kupa: Igrač izbacio klub u kojem radi!

Zamislite da radite kao kondicijski trener u drugoligašu i aktivno igrate za četvrtoligaša i onda izbacite drugoligaša iz Kupa. E, upravo se to dogodilo Gersomu Kloku, 35-godišnjaku koji je odigrao cijeli dvoboj za nizozemski Hoogeveen i izbacio favorizirani Emmen rezultatom 1-0.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:17 Rijeka je osvojila dvostruku krunu: Tisuće navijača dočekalo je svoje prvake na Korzu | Video: 24sata/Meri Tomljanović/24sata/Luka Stanzl/Pixsell

- Za klub je ovo povijesni trenutak, a ja sam dio njega - rekao je za ESPN nakon utakmice, a potom je priznao da je dan nakon dvoboja uzeo slobodno.

- Mislim da me dečki ionako nisu htjeli vidjeti - dodao je šaljivo.

Pitali su ga i boji li se otkaza.

- Ne bih im zamjerio da me pošalju na hlađenje, ali vjerujem da će sve ostati profesionalno.

Klok će se vratiti u klub u kojem radi do kraja tjedna, priznaje i dokazuje profesionalnost:

- Sada uživam u ovome trenutku, ali čim ponovno obučem trenerku Emmena, dat ću sve od sebe za klub. To mi se čini logično. Ne vjerujem da će mi itko išta zamjeriti - zaključuje.

Klok igra na poziciji lijevog bočnog, a protiv Emmena je zaradio i žuti karton.