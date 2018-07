Ludnica se nastavila na večeri: Vida, Lovren, Vrsaljko na stolu

Moja domovina, moja domovina, odjekivalo je i nakon povratka naše reprezentacije u hotel.

Prije početka večere Vatreni su okruženi svojim domaćinima nastavili proslavu ulaska u polufinale Svjetskog prvenstva, a sve je mobitelom zabilježio nas fantastični izbornik Zlatko Dalić.

Moja Domovina🇭🇷 Objavu dijeli Zlatko Dalic (@daliczlatko) Srp 7, 2018 u 4:02 PDT

Među najglasnijima i najžešćima bili su oni najiskusniji, oni koji moraju povesti kad je frka, ali i kad je fešta, Ćorluka i Modrić, a na stolu su završili i oni koji su odmah do njih, Dejan Lovren, uvijek veseli Domagoj Vida, Šime Vrsaljko...

I ovo je samo još jedan dokaz kakvu reprezentaciju imamo, kakav je to skup majstora i ono što je najbolje, kakva je to momčad. Svi do jednog predani istom cilju, igrali minutu, 10 ili 120, dati sve od sebe za najdraži dres.

No, slavlje će već danas stati jer, kako to Dalić stalno ponavlja, posao nije završen. Pred njima su još dvije utakmice, nadamo se i ona za veliko, najveće, zlato u njihovim karijerama. Mi znamo da oni to mogu, a sada zna i ostatak svijeta.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.