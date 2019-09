Ludnica u Dagestanu: Ulice su krcate, Conor prozvao Khabiba

Khabib Nurmagomedov pobijedio je Dustina Poiriera i na uvjerljiv način zadržao pojas prvaka lake kategorije UFC-a. Bila je to njegova 28. pobjeda u karijeri čime je nastavio neporažen niz, a u UFC-u stigao do 12. uzastopne pobjede i tako se popeo stepenicu više do nedodirljivog Andersona Silve, koji je nanizao 16 pobjeda od čega 10 obrana naslova.

Odličnom izvedbom u Abu Dhabiju oduševio je svoje navijače u Dagestanu u kojem je zavladala totalna ludnica. Kao i Conor McGregor čuvenim "Conor efektom", tako je i Khabib zaludio sunarodnjake koji su izašli na ulice pozdraviti svojeg prvaka. Scene kao u Hrvatskoj za vrijeme Svjetskog prvenstva.

Video je na svojem službenom Facebook profilu objavio predsjednik UFC-a Dana White neposredno nakon borbe.

A vrlo brzo nakon Khabibove pobjede preko Twittera se javio Conor McGregor. Prošlo je skoro godinu dana otkako je Irac u listopadu 2018. izgubio od Khabiba i od tada se nije borio.

Conor je ovoga puta bio manje rječit nego uoči njihove prve borbe, a na Twitteru je objavio samo jednu rečenicu.

- Predbilježite moj revanš u Moskvi - napisao je McGregor, aludirajući na 'neprijateljski' teritorij i event u Moskvi 9. studenog na kojem bi se Junior Dos Santos trebao susreti s Aleksanderom Volkovom.