Luka Dončić simultankom odveo Lakerse do pobjede u Denveru!

Los Angeles Lakersi pobijedili su Denver Nuggetse u Denveru 115-107, a u pobjedi gostiju briljirao je Luka Dončić.

Slovenac je u 36 minuta igre zabio 38 poena, uz 13 skokova i 10 asistencija. Za Denver je sjajan bio Murray sa 28 poena i 11 asistencija, dok je Nikola Jokić preskočio utakmicu zbog ozljede.

Foto: Isaiah J. Downing/REUTERS

Dončić je ove sezone na prosjeku od 33,4 poena, 7,8 skokova i 8,7 asistencija ove sezone. Lakersi su šesti u zapadnoj konferenciji s omjerom 26-16, dok su Nuggetsi treći sa 29 pobjeda i 15 poraza.