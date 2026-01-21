Obavijesti

Sport

Komentari 0
BRILJANTNA PARTIJA

Luka Dončić simultankom odveo Lakerse do pobjede u Denveru!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Luka Dončić simultankom odveo Lakerse do pobjede u Denveru!
2
Foto: Isaiah J. Downing/REUTERS

Dončić je ove sezone na prosjeku od 33,4 poena, 7,8 skokova i 8,7 asistencija ove sezone. Lakersi su šesti u zapadnoj konferenciji s omjerom 26-16, dok su Nuggetsi treći sa 29 pobjeda i 15 poraza

Admiral

Los Angeles Lakersi pobijedili su Denver Nuggetse u Denveru 115-107, a u pobjedi gostiju briljirao je Luka Dončić

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu 01:35
Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu | Video: 24sata Video

Slovenac je u 36 minuta igre zabio 38 poena, uz 13 skokova i 10 asistencija. Za Denver je sjajan bio Murray sa 28 poena i 11 asistencija, dok je Nikola Jokić preskočio utakmicu zbog ozljede. 

NBA: Los Angeles Lakers at Denver Nuggets
Foto: Isaiah J. Downing/REUTERS

Dončić je ove sezone na prosjeku od 33,4 poena, 7,8 skokova i 8,7 asistencija ove sezone. Lakersi su šesti u zapadnoj konferenciji s omjerom 26-16, dok su Nuggetsi treći sa 29 pobjeda i 15 poraza. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Ivan Perišić je za povratak u Inter, ali PSV nije. Bivši hajdukovac u Vukovaru...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Ivan Perišić je za povratak u Inter, ali PSV nije. Bivši hajdukovac u Vukovaru...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Najbolji vozač Formule 1 kolegi je 'oteo' ženu i posao
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Najbolji vozač Formule 1 kolegi je 'oteo' ženu i posao

Max Verstappen i Kelly Piquet dijele ljubav prema Formuli 1. Ona je kći trostrukog svjetskog prvaka Nelsona Piqueta, a on je četverostruki prvak i najbolji vozač današnjice. Upoznali su se kada je imala 28, a on 19 godina, u međuvremenu je dobila i dijete s drugim F1 vozačem, ali od 2021. ljubi Nizozemca.
Mađarska izbacila Španjolsku i sada je jasno: 'Barakude' ili idu kući ili slijedi sudar sa Srbijom!
MAĐARI U POLUFINALU

Mađarska izbacila Španjolsku i sada je jasno: 'Barakude' ili idu kući ili slijedi sudar sa Srbijom!

Mađarska je u drami peterca izbacila aktualne europske prvake, Španjolsku, i osigurala polufinale Europskog prvenstva u vaterpolu. Tako je Srbija osvojila skupinu i čeka Hrvatsku ili Italiju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026