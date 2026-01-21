Dončić je ove sezone na prosjeku od 33,4 poena, 7,8 skokova i 8,7 asistencija ove sezone. Lakersi su šesti u zapadnoj konferenciji s omjerom 26-16, dok su Nuggetsi treći sa 29 pobjeda i 15 poraza
BRILJANTNA PARTIJA
Luka Dončić simultankom odveo Lakerse do pobjede u Denveru!
Los Angeles Lakersi pobijedili su Denver Nuggetse u Denveru 115-107, a u pobjedi gostiju briljirao je Luka Dončić.
Slovenac je u 36 minuta igre zabio 38 poena, uz 13 skokova i 10 asistencija. Za Denver je sjajan bio Murray sa 28 poena i 11 asistencija, dok je Nikola Jokić preskočio utakmicu zbog ozljede.
Dončić je ove sezone na prosjeku od 33,4 poena, 7,8 skokova i 8,7 asistencija ove sezone. Lakersi su šesti u zapadnoj konferenciji s omjerom 26-16, dok su Nuggetsi treći sa 29 pobjeda i 15 poraza.
