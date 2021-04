Pravi fenomen i veliki ekspert za Liverpool. Protiv njih sada ima devet pobjeda u 12 utakmica u karijeri.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tako je španjolska Marca započela opisivati i objašnjavati ocjenu za ono što je na Anfieldu odigrao Luka Modrić. Hrvatski kapetan i njegov Real Madrid prošli su u polufinale Lige prvaka, pobjeda 3-1 iz prve utakmice bila je dovoljna da izbace Liverpool (0-0).

- Kad on ima loptu, njegovi suigrači mogu biti mirni. Bila je ovo jako komplicirana utakmica, no on ju je, kad je lopta bila u njegovim nogama, prilagođavao sebi, a to i inače radi sjajno - dodala je Marca.

Zinedine Zidane još jednom nije mogao bez Modrića cijelu utakmicu. Upravo iz iznad spomenutih razloga, čak i kad Modrić ne odigra na svom vrhuncu, Španjolci su očarani...

- Utakmicu smo priveli kraju bolje nego protiv Barcelone. Već sam tada govorio i fizičkom limitu koji su dosegli moji igrači i zato ne mogu ništa kritizirati. Još smo uvijek živi u Ligi prvaka i Primeri premda nismo ništa osvojili - rekao je Zidane.

U Ligi prvaka po finale i mogući pehar će preko Chelseaja.

- Uživamo u tome, Chelsea je jak, ali sada nas zanima samo Getafe...