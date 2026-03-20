VIDEO: U MUZEJU

Luka Modrić donio Zlatnu loptu u Milan: 'Hvala vam za ljubav'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: AC Milan

Kada su mi iz kluba prvi put spomenuli ovu ideju, nisam nimalo dvojio. Od prvog dana osjećam se dobrodošlo i voljeno od strane svih navijača, rekao je Modrić u milanskom muzeju

Admiral

Luka Modrić, legendarni hrvatski kapetan, napravio je potez koji je duboko dirnuo navijače Milana i još jednom potvrdio njegovu posebnu vezu s klubom. Njegova Zlatna lopta, najprestižnija individualna nagrada u nogometu koju je osvojio 2018. godine, od 19. ožujka izložena je u klupskom muzeju Mondo Milan kao simbol ostvarenja dječačkog sna i zahvala za nevjerojatnu dobrodošlicu koju je doživio na San Siru. Ova gesta, inicirana od strane kluba, ali svesrdno prihvaćena od strane Modrića, omogućit će svim posjetiteljima i navijačima da izbliza vide trofej koji ga je upisao u povijest kao prvog Hrvata s tim priznanjem.

Na otvorenju izložbe, Modrić nije skrivao emocije, ističući kako je dolazak u Milan za njega bio više od transfera. Veza s "rossonerima" seže duboko u njegovo djetinjstvo, što potvrđuje i poznata fotografija malenog Luke u crveno-crnom dresu.

​- Kada su mi iz kluba prvi put spomenuli ovu ideju, nisam nimalo dvojio. Od prvog dana osjećam se dobrodošlo i voljeno od strane svih navijača. Ovo je mala gesta kojom želim uzvratiti svu ljubav koja mi je upućena otkako sam stigao u Milan - izjavio je Modrić.

​- Predivno je vidjeti onu fotografiju. Vraća mi brojne uspomene, jer kao dijete bio sam veliki navijač Milana. Sada, trideset godina kasnije, igrati za ovaj veliki klub je zaista predivno, ostvarenje sna.

Modrićeva Zlatna lopta stigla je iz njegovog doma u Madridu i postavljena je u posebnu vitrinu, okruženu citatima i slikama koje prate njegovu nevjerojatnu karijeru. Podsjetimo, nagradu je zaslužio nakon spektakularne 2018. godine u kojoj je s Real Madridom osvojio treću uzastopnu Ligu prvaka i odveo Hrvatsku do povijesnog finala Svjetskog prvenstva. Ovaj potez dodatno je obogatio kolekciju najposjećenijeg nogometnog muzeja u Italiji, a talijanski mediji već nagađaju kako je to još jedan znak da Modrić, unatoč tome što je proslavio 40. rođendan, želi produljiti ugovor s klubom koji mu istječe na ljeto 2026. godine.

Trofej će biti izložen u muzeju Mondo Milan, smještenom u klupskom sjedištu Casa Milan, do kraja tekuće sezone, odnosno do kraja svibnja. Navijači ga mogu vidjeti svakoga dana od 10 do 19 sati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
VIDEO Strasbourg - Rijeka 1-1: Prvak junački pao u Francuskoj
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Strasbourg - Rijeka 1-1: Prvak junački pao u Francuskoj

Šteta! Fruk je doveo Rijeku u vodstvo u 21. minuti, a imali su gosti još nekoliko dobrih situacija za povesti 0-2. Ipak, gol Barca u 71. minuti presudio je ovaj dvoboj. U četvrtfinalu Strasbourg ide na Mainz
Koga ljubi najbolji igrač HNL-a? 'Trostruka kruna je osigurana'
FOTO: LJUBAVNA PRIČA

Koga ljubi najbolji igrač HNL-a? 'Trostruka kruna je osigurana'

Toni Fruk prošle je sezone osvojio sve: titule, priznanja i srce djevojke! Toni je zaprosio djevojku Karlu nakon sjajne sezone s Rijekom. Ljubav jača od nogometne slave

