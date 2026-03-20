Luka Modrić donio Zlatnu loptu u Milan: 'Hvala vam za ljubav'

Luka Modrić, legendarni hrvatski kapetan, napravio je potez koji je duboko dirnuo navijače Milana i još jednom potvrdio njegovu posebnu vezu s klubom. Njegova Zlatna lopta, najprestižnija individualna nagrada u nogometu koju je osvojio 2018. godine, od 19. ožujka izložena je u klupskom muzeju Mondo Milan kao simbol ostvarenja dječačkog sna i zahvala za nevjerojatnu dobrodošlicu koju je doživio na San Siru. Ova gesta, inicirana od strane kluba, ali svesrdno prihvaćena od strane Modrića, omogućit će svim posjetiteljima i navijačima da izbliza vide trofej koji ga je upisao u povijest kao prvog Hrvata s tim priznanjem.

Na otvorenju izložbe, Modrić nije skrivao emocije, ističući kako je dolazak u Milan za njega bio više od transfera. Veza s "rossonerima" seže duboko u njegovo djetinjstvo, što potvrđuje i poznata fotografija malenog Luke u crveno-crnom dresu.

​- Kada su mi iz kluba prvi put spomenuli ovu ideju, nisam nimalo dvojio. Od prvog dana osjećam se dobrodošlo i voljeno od strane svih navijača. Ovo je mala gesta kojom želim uzvratiti svu ljubav koja mi je upućena otkako sam stigao u Milan - izjavio je Modrić.

​- Predivno je vidjeti onu fotografiju. Vraća mi brojne uspomene, jer kao dijete bio sam veliki navijač Milana. Sada, trideset godina kasnije, igrati za ovaj veliki klub je zaista predivno, ostvarenje sna.

Modrićeva Zlatna lopta stigla je iz njegovog doma u Madridu i postavljena je u posebnu vitrinu, okruženu citatima i slikama koje prate njegovu nevjerojatnu karijeru. Podsjetimo, nagradu je zaslužio nakon spektakularne 2018. godine u kojoj je s Real Madridom osvojio treću uzastopnu Ligu prvaka i odveo Hrvatsku do povijesnog finala Svjetskog prvenstva. Ovaj potez dodatno je obogatio kolekciju najposjećenijeg nogometnog muzeja u Italiji, a talijanski mediji već nagađaju kako je to još jedan znak da Modrić, unatoč tome što je proslavio 40. rođendan, želi produljiti ugovor s klubom koji mu istječe na ljeto 2026. godine.

Trofej će biti izložen u muzeju Mondo Milan, smještenom u klupskom sjedištu Casa Milan, do kraja tekuće sezone, odnosno do kraja svibnja. Navijači ga mogu vidjeti svakoga dana od 10 do 19 sati.