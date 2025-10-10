Luka Modrić poslao moćnu poruku nakon ključne utakmice

Neprikosnoveni kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, Luka Modrić (40), ponovno je dokazao svoju nepokolebljivu predanost nacionalnom dresu. Samo dan nakon teške i napete utakmice protiv Češke, legendarni veznjak oglasio se na svom Instagram profilu objavom koja je u kratkom roku postala glavna tema među navijačima.

Modrić je podijelio tri akcijske fotografije s utakmice, koje ga prikazuju u prepoznatljivom stilu, fokusiranog, borbenog i s loptom u nogama. Njegova poruka bila je kratka, ali je odjeknula snažno: "Korak bliže našem cilju!", napisao je, uz neizostavni hashtag #IznadSvihHrvatska i emotikone srca i hrvatske zastave.

Ova objava uslijedila je nakon ključnog dvoboja u kvalifikacijama protiv Češke Republike, koji je u četvrtak završio bez golova (0-0). Iako su navijači priželjkivali pobjedu, osvojeni bod drži Hrvatsku na vrhu skupine L, poravnatu s Česima.

Za Modrića je to bio nevjerojatan 191. nastup za Vatrene, čime nastavlja pomicati granice u povijesti hrvatskog nogometa. Čak i nakon emotivnog odlaska iz Real Madrida u srpnju 2025., gdje je postao klupska legenda, i početka nove avanture u dresu Milana, njegova strast prema reprezentaciji ne jenjava. Osvajač Zlatne lopte iz 2018. godine i dalje je ključni igrač i vođa na terenu.

Obožavatelji su objeručke prihvatili kapetanov optimizam. U komentarima su se nizale poruke podrške, a objava je preplavljena emotikonima srca i vatre.

"Ti si naš ponos, kapetane!", "Najbolji svih vremena", i "Idemo zajedno do cilja!" samo su neke od reakcija koje pokazuju koliko navijači vjeruju svom vođi.