Luka Modrić ponovno oduševio navijače! Nakon teške utakmice protiv Češke, objavio fotografije na Instagramu s porukom za navijače
Luka Modrić poslao moćnu poruku nakon ključne utakmice
Neprikosnoveni kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, Luka Modrić (40), ponovno je dokazao svoju nepokolebljivu predanost nacionalnom dresu. Samo dan nakon teške i napete utakmice protiv Češke, legendarni veznjak oglasio se na svom Instagram profilu objavom koja je u kratkom roku postala glavna tema među navijačima.
Modrić je podijelio tri akcijske fotografije s utakmice, koje ga prikazuju u prepoznatljivom stilu, fokusiranog, borbenog i s loptom u nogama. Njegova poruka bila je kratka, ali je odjeknula snažno: "Korak bliže našem cilju!", napisao je, uz neizostavni hashtag #IznadSvihHrvatska i emotikone srca i hrvatske zastave.
Ova objava uslijedila je nakon ključnog dvoboja u kvalifikacijama protiv Češke Republike, koji je u četvrtak završio bez golova (0-0). Iako su navijači priželjkivali pobjedu, osvojeni bod drži Hrvatsku na vrhu skupine L, poravnatu s Česima.
Za Modrića je to bio nevjerojatan 191. nastup za Vatrene, čime nastavlja pomicati granice u povijesti hrvatskog nogometa. Čak i nakon emotivnog odlaska iz Real Madrida u srpnju 2025., gdje je postao klupska legenda, i početka nove avanture u dresu Milana, njegova strast prema reprezentaciji ne jenjava. Osvajač Zlatne lopte iz 2018. godine i dalje je ključni igrač i vođa na terenu.
Obožavatelji su objeručke prihvatili kapetanov optimizam. U komentarima su se nizale poruke podrške, a objava je preplavljena emotikonima srca i vatre.
"Ti si naš ponos, kapetane!", "Najbolji svih vremena", i "Idemo zajedno do cilja!" samo su neke od reakcija koje pokazuju koliko navijači vjeruju svom vođi.
