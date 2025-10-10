Obavijesti

Sport

Komentari 0
KAPETAN 'VATRENIH'

Luka Modrić poslao moćnu poruku nakon ključne utakmice

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Luka Modrić poslao moćnu poruku nakon ključne utakmice
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Luka Modrić ponovno oduševio navijače! Nakon teške utakmice protiv Češke, objavio fotografije na Instagramu s porukom za navijače

Neprikosnoveni kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, Luka Modrić (40), ponovno je dokazao svoju nepokolebljivu predanost nacionalnom dresu. Samo dan nakon teške i napete utakmice protiv Češke, legendarni veznjak oglasio se na svom Instagram profilu objavom koja je u kratkom roku postala glavna tema među navijačima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Varaždin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije 01:17
Varaždin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Video: 24sata/Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell

Modrić je podijelio tri akcijske fotografije s utakmice, koje ga prikazuju u prepoznatljivom stilu, fokusiranog, borbenog i s loptom u nogama. Njegova poruka bila je kratka, ali je odjeknula snažno: "Korak bliže našem cilju!", napisao je, uz neizostavni hashtag #IznadSvihHrvatska i emotikone srca i hrvatske zastave.

SJAJNA ATMOSFERA Sučić: Posebno je igrati uz Luku, a u Varaždinu su nas dočekali kao da se danas igra utakmica
Sučić: Posebno je igrati uz Luku, a u Varaždinu su nas dočekali kao da se danas igra utakmica

Ova objava uslijedila je nakon ključnog dvoboja u kvalifikacijama protiv Češke Republike, koji je u četvrtak završio bez golova (0-0). Iako su navijači priželjkivali pobjedu, osvojeni bod drži Hrvatsku na vrhu skupine L, poravnatu s Česima.

Za Modrića je to bio nevjerojatan 191. nastup za Vatrene, čime nastavlja pomicati granice u povijesti hrvatskog nogometa. Čak i nakon emotivnog odlaska iz Real Madrida u srpnju 2025., gdje je postao klupska legenda, i početka nove avanture u dresu Milana, njegova strast prema reprezentaciji ne jenjava. Osvajač Zlatne lopte iz 2018. godine i dalje je ključni igrač i vođa na terenu.

NOVI HOBI Evo što radi Marcelo Brozović dok 'vatreni' love svoje mjesto na SP-u: 'Ma, ja sam zvijer!'
Evo što radi Marcelo Brozović dok 'vatreni' love svoje mjesto na SP-u: 'Ma, ja sam zvijer!'

Obožavatelji su objeručke prihvatili kapetanov optimizam. U komentarima su se nizale poruke podrške, a objava je preplavljena emotikonima srca i vatre.

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

"Ti si naš ponos, kapetane!", "Najbolji svih vremena", i "Idemo zajedno do cilja!" samo su neke od reakcija koje pokazuju koliko navijači vjeruju svom vođi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Zavirite u Modrićeve luksuzne vile: Za penthouse u srcu Zagreba platio 1,4 mil. €
SAMO LUKSUZ

FOTO Zavirite u Modrićeve luksuzne vile: Za penthouse u srcu Zagreba platio 1,4 mil. €

Modrićev se penthouse u Zagrebu sastoji od tri spavaće sobe, tri kupaonice i WC-a, velikog dnevnog prostora s boravkom, blagovaonicom i kuhinjom od 72 kvadrata
Hrvatska ispala iz prvog bubnja ždrijeba za Svjetsko prvenstvo. Evo kako se tamo može vratiti
MRTVA TRKA IDE DALJE

Hrvatska ispala iz prvog bubnja ždrijeba za Svjetsko prvenstvo. Evo kako se tamo može vratiti

Dalić slavi 100. utakmicu, ali pravo veselje dolazi uz plasman na SP! Remi s Češkom diže šanse "vatrenih" na 99,7%! Čeka se pobjeda protiv Gibraltara i Farskih Otoka za siguran prolaz
Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu!
UZ SJAJNO NAVIJANJE

Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu!

U nedjelju 12. listopada Hrvatska će u Varaždinu igrati protiv Gibraltara. Nakon toga još ostaje posljednja epizoda kvalifikacija u studenome kada će (14.) Hrvatska dočekati Farske otoke, a 17. studenoga gostovati kod Crne Gore

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025