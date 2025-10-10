Evo što radi Marcelo Brozović dok 'vatreni' love svoje mjesto na SP-u: 'Ma, ja sam zvijer!'

Hrvatska nogometna reprezentacija u četvrtak je odigrala remi (0-0) protiv Češke u ključnoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi. ''Vatreni'' se nisu dugo zadržavali u Češkoj, vratili su se u Hrvatsku gdje se pripremaju za sljedeću utakmicu protiv Gibraltara (nedjelja, 20.45 sati).

A jedan bivši ''vatreni'' to vrijeme iskorištava za uživanje. Riječ je o legendarnom hrvatskom veznjaku Marcelu Brozoviću (32), koji se od reprezentacije oprostio nakon Europskog prvenstva u Njemačkoj. Brozović je napustio reprezentaciju bez velikog oproštaja i spektakla, povukao se kada to nitko nije očekivao, a svoju karijeru polako bliži kraju daleko od oka hrvatske javnosti.

Od ljeta 2023. član je saudijskog Al-Nassra, gdje je izdašno plaćen, a za klub je već odigrao 92 utakmice uz osam golova i 20 asistencija. Deset je godina Brozović bio član reprezentacije, ali sada je došlo vrijeme kada može više uživati tijekom reprezentativne stanke.

Brozović je dio slobodnog vremena iskoristio za popularnu igru Call of Duty, u kojoj je, kako je objavio na društvenim mrežama, jedan od najboljih 250 igrača na svijetu!

S obzirom na to kako neke procjene govore da spomenutu igru dnevno igra između milijun i tri milijuna igrača, to je zaista impresivan podvig legendarnog hrvatskog nogometaša u svijetu gaminga.

- Ja sam zvijer! - napisao je Brozović na Instagramu uz snimke zaslona iz igre.

