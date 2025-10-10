Obavijesti

Sport

Komentari 3
NOVI HOBI

Evo što radi Marcelo Brozović dok 'vatreni' love svoje mjesto na SP-u: 'Ma, ja sam zvijer!'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Evo što radi Marcelo Brozović dok 'vatreni' love svoje mjesto na SP-u: 'Ma, ja sam zvijer!'
3
Foto: PA Wire/PRESS ASSOCIATION

Marcelo Brozović, bivša zvijezda "vatrenih", sada dominira u videoigri! Među top 250 na svijetu, dok uživa u Saudijskoj Arabiji daleko od očiju javnosti

Hrvatska nogometna reprezentacija u četvrtak je odigrala remi (0-0) protiv Češke u ključnoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi. ''Vatreni'' se nisu dugo zadržavali u Češkoj, vratili su se u Hrvatsku gdje se pripremaju za sljedeću utakmicu protiv Gibraltara (nedjelja, 20.45 sati). 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Varaždin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije 01:17
Varaždin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Video: 24sata/Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell

A jedan bivši ''vatreni'' to vrijeme iskorištava za uživanje. Riječ je o legendarnom hrvatskom veznjaku Marcelu Brozoviću (32), koji se od reprezentacije oprostio nakon Europskog prvenstva u Njemačkoj. Brozović je napustio reprezentaciju bez velikog oproštaja i spektakla, povukao se kada to nitko nije očekivao, a svoju karijeru polako bliži kraju daleko od oka hrvatske javnosti.

Croatia v Scotland - UEFA Nations League - Group A1 - Stadion Maksimir
Foto: PA Wire/PRESS ASSOCIATION

Od ljeta 2023. član je saudijskog Al-Nassra, gdje je izdašno plaćen, a za klub je već odigrao 92 utakmice uz osam golova i 20 asistencija. Deset je godina Brozović bio član reprezentacije, ali sada je došlo vrijeme kada može više uživati tijekom reprezentativne stanke.

SJAJNA ATMOSFERA Sučić: Posebno je igrati uz Luku, a u Varaždinu su nas dočekali kao da se danas igra utakmica
Sučić: Posebno je igrati uz Luku, a u Varaždinu su nas dočekali kao da se danas igra utakmica

Brozović je dio slobodnog vremena iskoristio za popularnu igru Call of Duty, u kojoj je, kako je objavio na društvenim mrežama, jedan od najboljih 250 igrača na svijetu!

Foto: Screenshot

S obzirom na to kako neke procjene govore da spomenutu igru dnevno igra između milijun i tri milijuna igrača, to je zaista impresivan podvig legendarnog hrvatskog nogometaša u svijetu gaminga.

OSTALI BEZ TROFEJA Ronaldo došao do još jednog rekorda, Brozović zabio, ali je Al Nassr izgubio finale Superkupa
Ronaldo došao do još jednog rekorda, Brozović zabio, ali je Al Nassr izgubio finale Superkupa

- Ja sam zvijer! - napisao je Brozović na Instagramu uz snimke zaslona iz igre.

Foto: Screenshot

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Zavirite u Modrićeve luksuzne vile: Za penthouse u srcu Zagreba platio 1,4 mil. €
SAMO LUKSUZ

FOTO Zavirite u Modrićeve luksuzne vile: Za penthouse u srcu Zagreba platio 1,4 mil. €

Modrićev se penthouse u Zagrebu sastoji od tri spavaće sobe, tri kupaonice i WC-a, velikog dnevnog prostora s boravkom, blagovaonicom i kuhinjom od 72 kvadrata
Hrvatska ispala iz prvog bubnja ždrijeba za Svjetsko prvenstvo. Evo kako se tamo može vratiti
MRTVA TRKA IDE DALJE

Hrvatska ispala iz prvog bubnja ždrijeba za Svjetsko prvenstvo. Evo kako se tamo može vratiti

Dalić slavi 100. utakmicu, ali pravo veselje dolazi uz plasman na SP! Remi s Češkom diže šanse "vatrenih" na 99,7%! Čeka se pobjeda protiv Gibraltara i Farskih Otoka za siguran prolaz
Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu!
UZ SJAJNO NAVIJANJE

Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu!

U nedjelju 12. listopada Hrvatska će u Varaždinu igrati protiv Gibraltara. Nakon toga još ostaje posljednja epizoda kvalifikacija u studenome kada će (14.) Hrvatska dočekati Farske otoke, a 17. studenoga gostovati kod Crne Gore

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025