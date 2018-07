Luka najbolji igrač četvrtfinala, i Mandžo je u idealnoj momčadi

Hrvatska i Rusija odigrale su posljednju utakmicu četvrtfinala Svjetskog prvenstva u Rusiji. Hrvati su se preko penala plasirali u četiri najbolje momčadi Svijeta, uz Francusku, Belgiju i Englesku.

Vatreni su svojim navijačima priredili još jednu dramu. Od 1-1 u regularnom vremenu, preko 2-2 nakon produžetaka do 3-2 u penalima. Briljirao je na terenu naš kapetan Luka Modrić, a svoju borbenost pokazao je i Mario Mandžukić. Definitivno su zaslužili svoje mjesto u idealnoj momčadi četvrtfinala, a tamo su im se pridružili Griezmann, Courtois, Coutinho, kaže SofaScore.

*SofaScore je prema statističkim parametrima, u kojima nema dojma niti bilo kakvoga ljudskog faktora, objavio idealnu postavu drugog kola.

Golman Belgije je u velikoj pobjedi svoje momčadi nad najvećim favoritom za osvajanje prvenstva - Brazilom - sve do 76. minute sačuvao svoju mrežu netaknutom i tako završio među najboljih 11. Imao je čak devet obrana i tako srušio Brazilcima snove, a svojoj Belgiji osigurao polufinale Mundijala.

Ocjena: 8,0

Varane je jedan od dvojice Francuza koji su zabili Urugvaju i jedan od dvojice koji su se našli u idealnoj momčadi. Osim što je zabio za vodstvo svoje momčadi, sedam puta je otklanjao opasnost pred svojim vratima i osvojio je sedam od deset duela. Uz Griezmanna bio je najbolji igrač na terenu.

Teško da bi bez dobre obrane izbacili Brazilce, a vrataru Belgije se u idealnoj momčadi pridružio i jedan branič. Vincent Kompany sedam puta je pomogao Courtoisu, a imao je čak 93% točnih dodavanja... Dovoljno da završi među najboljih 11.

Načeo je branič Leicestera mrežu Šveđana u 2-0 četvrtfinalnoj pobjedi Engleza. Osim gola, sedam puta je otklanjao opasnost, ali u 87. minuti je zaradio žuti karton zbog zadržavanja igre. Ipak, dovoljno je dobro odigrao da se nađe na ovom popisu.

Veznjak Manchester Uniteda bio je jedan od najboljih igrača u susretu Švedske i Engleske. Gol nije zabio, ali imao je jednu asistenciju minu točnih dodavanja, 4/4 uspješna driblinga i 7/10 osvojenih duela...

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije bio je najbolji na terenu protiv Rusije, dobio je mjesto u idealnoj momčadi četvrtfinala, a proglašen je i za igrača utakmice. Nema gdje ga nije bilo, trčao je Luka požrtvovno po cijelom terenu. Upisao je jednu asistenciju ubačajem iz kornera, poslao je 16 točnih dugih lopti, a i ostala statistika nije mu za baciti.

Coutinho ponosno nosi titulu jedinog igrača u ovoj momčadi koji nije prošao u sljedeću fazu natjecanja. Ovo mu je, ajmo reći, utješna nagrada. Dobro je odigrao Coutinho, imao nekoliko jako dobrih prilika, ali nije imao sreće i njegov Brazil ispao je sa SP-a. Ostvario je jednu asistenciju, 89% točnih dodavanja, ali nekoliko ,profulanih zicera srušilo je snove Brazilaca.

Odigranih 90 minuta, 9/9 uspješnih driblinga, 77% točnih dodavanja, 20/26 osvojenih duela bilo je dovoljno da se napadač Chelseaja nađe u najboljih 11, iako nije zabio gol. Ipak, cijela Belgija je sjajno odigrala protiv Brazila, tako da je opravdano i Hazard tu gdje je.

Napravili su Belgijci čudo protiv Brazila i zasluženo ih je najviše u ovoj idealnoj momčadi. De Bruyne je u ovoj velikoj pobjedi svoje reprezentacije sudjelovao s jednim prekrasnim golom, a uz svog vratara bio je najbolji igrač na terenu.

A evo i drugog 'idealnog' Hrvata. Mario Mandžukić uvijek daje sve od sebe za nacionalnu vrstu, a tako je bilo i protiv Rusije. Nije mu se posrećilo s golom, ali asistirao je Kramariću za izjednačenje u 39. minuti. Dva puta je i sam tukao, ali izvan okvira. Nadamo se da će više sreće imati u polufinalu protiv Engleza...

I posljednji na ovom popisu je čovjek koji je izravno sudjelovao u dva gola Francuske protiv Urugvaja. Asistirao je za vodstvo u 40. minuti, a u 61. minuti prekrasnim golom podebljao prednost svoje momčadi. Izašao je iz igre u 93. minuti, ali dovoljno je do tada napravio da završi među idealnih 11.

The XI that stood out in the quarter-finals. With Croatia reaching the semis, is Luka Modric now the top contender for Ballon D'or?#WorldCup #Rusia2018 #CRO #ENG #FRA #BEL pic.twitter.com/CnwVhWKSgj