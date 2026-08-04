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pred transferom karijere

Luka Sučić na meti bogatog premierligaša? Velika je želja trenera s kojim je već radio

Piše Domagoj Vugrinović,
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Luka Sučić na meti bogatog premierligaša? Velika je želja trenera s kojim je već radio
Split: Susret Hrvatske i Portugala u UEFA Ligi nacija, 2024. | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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Matthias Jaissle još uvijek nije službeno predstavljen kao novi trener Newcastlea, no kako javljaju britanski mediji, sve je dogovoreno i Nijemac će ovog tjedna preuzeti klub.

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Hrvatski reprezentativac Luka Sučić (23) mogao bi promijeniti klub. "Vatreni" je tek završio odmor nakon Svjetskog prvenstva, a već su počele špekulacije o njegovoj budućnosti. Prošla sezona u Real Sociedadu bila je turbulentna. Na njezinu početku rijetko je igrao ili je dobivao minute na kapaljku, zbog čega je u jednom trenutku ispao i iz kadra reprezentacije.

Ipak, kako je sezona odmicala, ponovno se ustalio u početnoj postavi pa ju je završio s 28 nastupa, četiri gola i tri asistencije. Na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi Sučić je odigrao jednu utakmicu, onu protiv Paname u drugom kolu, kada mu je sada već bivši izbornik Zlatko Dalić dao oko 20 minuta na terenu.

Split: Susret Hrvatske i Portugala u UEFA Ligi nacija, 2024.
Split: Susret Hrvatske i Portugala u UEFA Ligi nacija, 2024. | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Iako nije imao sezonu iz snova, sada bi mogao napraviti veliki transfer jer se za njega navodno zanima jedan od najbogatijih klubova na svijetu, Newcastle United. "Svrake" je nedavno nakon petogodišnjeg mandata napustio Eddie Howe, koji je s klubom ostvario velike uspjehe. Odveo ga je u Ligu prvaka, a prije dvije sezone osvojio je i Liga kup.

HOWE PAKIRA KOFERE Newcastle je ostao bez trenera
Newcastle je ostao bez trenera

Na klupi ga je naslijedio Nijemac Matthias Jaissle (38). Mladi stručnjak godinama je radio u sustavu Red Bulla. Vodio je momčadi U16, U17 i U18, trenirao FC Liefering, Salzburgovu filijalu, a na koncu je od 2021. do 2023. vodio i prvu momčad Salzburga. U tom je razdoblju radio i sa Sučićem.

Kako piše Jure Burić za Sportske novosti, upravo je to jedan od razloga zbog kojih Jaissle inzistira na dovođenju Sučića u Newcastle. Pregovori su već počeli, no Sociedad će ga teško pustiti ako ne dobije ponudu koja "izbija iz cipela".

Mundo Deportivo nedavno je naglasio kako bi Sučić u novoj sezoni trebao postati jedan od ključnih igrača Real Sociedada. Trener Pellegrino Matarazzo vidi hrvatskog reprezentativca kao neizostavan dio momčadi i igrača oko kojeg namjerava graditi napadačku igru.

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