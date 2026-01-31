Bio je to četvrti gol Vuškovića u Bundesligi ove sezone, a svojim je igrama u HSV-u oduševio Nijemce i privukao interes brojnih europskih klubova
ZABIO GOL BAYERNU
Luka Vušković: Uživam u svakoj sekundi u dresu ove momčadi
Luka Vušković (18) zabio je gol za bod HSV-a protiv Bayerna (2-2). Sjajno je glavom pogodio u 53. za konačnih 2-2, a nakon utakmice nije krio sreću.
- Ne znam što bih rekao. Uživam u svakoj sekundi u dresu HSV-a. Da smo imali malo više sreće i zabili treći gol, bilo bi još čarobnije. Ali osvojili smo bod protiv jedne od najboljih momčadi u Europi - rekao je Hrvat nakon utakmice za Sky.
Bio je to četvrti gol Vuškovića u Bundesligi ove sezone, a svojim je igrama u HSV-u oduševio Nijemce i privukao interes brojnih europskih klubova.
HSV je 13. u Bundesligi s 19 bodova, dok je Bayern vodeći sa 51 bodom.
