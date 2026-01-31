Obavijesti

IGRA ODLIČNO

Luka Vušković zaludio Nijemce! Pogledajte sjajne brojke Hrvata

Piše Petar Božičević,
Foto: MARYAM MAJD/REUTERS

Ono što je važno za naglasiti jest da je Vušković igrač Tottenhama na posudbi u HSV-u. Za njega interesa već sad ne manjka, a pokazali su ga Barcelona i Bayern! Prema Transfermarktu vrijedi 40 milijuna eura

Admiral

Luka Vušković (18) zabio je gol Bayernu za izjednačenje HSV-a protiv Bavaraca. Mladi stoper sjajno je pogodio glavom i nastavio s briljantnim izvedbama ove sezone. 

Bio mu je ovo već četvrti gol u 17. nastupu u Bundesligi, a dva nastupa ima i u Kupu. Vušković je ponajbolji stoper njemačkog prvenstva u mladoj dobi te 13. najbolje ocijenjeni igrač natjecanja prema SofaScoreu.

Hrvatski reprezentativni stoper bilježi 8,05 otklonjenih opasnosti po utakmici, osvaja 4,42 posjeda, blokira 1,16 udaraca te presijeca 1,05 dodavanje po dvoboju. Ono što je impresivno, dobiva čak 69,9 posto duela (7,68 po utakmici)! 

Foto: Sofascore za 24sata

Ništa manje sjajan Vušković nije ni u napadačkom segmentu igre. Osim četiri zabijena gola, šalje 3,79 točnih dugih lopti po utakmici, što je 50,7 posto u odnosu na pokušaje. Puca čak 1,21 u prosjeku po dvoboju, što je za stopera sjajna brojka. 

Ono što je važno za naglasiti jest da je Vušković igrač Tottenhama na posudbi u HSV-u. Za njega interesa već sad ne manjka, a pokazali su ga Barcelona i Bayern! Prema Transfermarktu vrijedi 40 milijuna eura, a s hrvatskom reprezentacijom čeka ga nastup na Svjetskom prvenstvu. 

Hamburger SV - Bayern Munich
Foto: Marcus Brandt/DPA

Hrvatska je dobila novog obrambenog dragulja!

