Luki izmakla nagrada! Golčina Francuza najbolja na Mundijalu

Glasovima navijača Fifa je došla do najboljeg gola Mundijala u Rusiji. Djelo je to francuskog defenzivca Benjamina Pavarda koji je Argentini zabio golčinu prekrasnim volejem iz prve u suprotni kut.

U užoj konkurenciji bio je i gol Luke Modrića protiv Argentine.

Najljepši pogodak prvenstva biralo je više od tri milijuna čitatelja u anketi na službenoj stranici Fife, a Pavard je tijesno slavio ispred Juana Quintera i Luke Modrića . Quinterov slobodnjak za Kolumbiju protiv Japana u utakmici u skupini je zauzeo drugo mjesto dok su Modrićevu bomba Argentini, također iz natjecanja po skupinama, navijači izglasali kao treći najljepši gol prvenstva.

Fifa ovu nagradu dodjeljuje od 2006. godine i Pavard je prvi Europljanin koji ju je od tada osvojio. Dosadašnji pobjednici su bili Maxi Rodriguez, Diego Forlan i James Rodriguez.

OFFICIAL: @BenPavard28's stunning goal for @FrenchTeam v Argentina has been chosen as the @Hyundai_Global #WorldCup Goal of the Tournament!