MA KAKVE SKUPE KARTE Preko milijun ljudi do sada gledalo Mundijal. FIFA trlja ruke

Prije početka turnira postojala je određena zabrinutost zbog visokih cijena ulaznica za utakmice, a glasine su dodatno potaknula zapažanja da su neka mjesta bila prazna na utakmicama između Južne Koreje i Češke
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Unatoč nekim praznim mjestima na utakmicama između Južne Koreje i Češke te Katra i Švicarske, FIFA je potvrdila da je više od milijun gledatelja pratilo prvih 16 utakmica Svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, izvijestila je njemačka novinska agencija dpa.
Prije početka turnira postojala je određena zabrinutost zbog visokih cijena ulaznica za utakmice, a glasine su dodatno potaknula zapažanja da su neka mjesta bila prazna na utakmicama između Južne Koreje i Češke u četvrtak u Guadalajari te između Katra i Švicarske u subotu u San Franciscu.
No, FIFA je izjavila da je prvih 16 utakmica prisustvovalo 1.028.429 navijača, što znači popunjenost od čak 99.34 posto.
Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino objavio je na Instagramu fotografiju sebe s Aaronom Brenom, milijuntim navijačem turnira.
"Veliko hvala svim našim strastvenim navijačima koji nastavljaju puniti stadione. Oživjeli ste najinkluzivnije Svjetsko prvenstvo", napisao je Infantino.
S druge strane, europska udruga navijača FSE upozorava na rizike da navijači jedne i druge momčadi nisu dovoljno odvojeni na utakmicama.
"Zabrinjavajuće je to što prilikom kupnje i preprodaje ulaznica FIFA ne zna točno koji se navijač nalazi u kojem sektoru. Dakle, postoji veći rizik nego ikad da se navijači jedne momčadi nađu usred gomile navijača druge momčadi“, rekao je za BBC glavni izvršni direktor FSE-a Ronan Evain.
FIFA je, međutim, istaknula činjenicu da su najvjerniji navijači nacionalnih momčadi zajedno na stadionima zbog prethodne lokacijske raspodjele ulaznica navijačima zemalja sudionica.
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