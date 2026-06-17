VIDEO Velika mrlja u povijesnoj Messijevoj večeri. Ovo nije ni za karton! 'Fifa štiti zlatnog dečka'

Tijekom utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Alžira (3-0), u kojoj je Lionel Messi zabio hat-trick i postao najbolji strijelac Mundijala u povijesti sa 16 golova, jedan trenutak pokrenuo je raspravu na društvenim mrežama. U centru pažnje našao se Messi zbog oštrog starta koji, prema mišljenju mnogih, sudac Szymon Marciniak nije adekvatno sankcionirao. Označio je običan prekršaj.

La tarjeta roja que le han perdonado a Messi es una vergüenza eh. Vaya escándalo tú.pic.twitter.com/jnK87C6RkH — gam (@mbafraaude) June 17, 2026

Jasno se vidi kako argentinski kapetan s leđa, u nemogućnosti da dođe do lopte, kopačkom udara alžirskog igrača Aissu Mandija u list noge. Nakon VAR provjere Marciniak je pokazao: igraj dalje, a Alžirci nisu mogli vjerovati. Rezultat je u tom trenutku bio 1-0 za Argentinu.

🚨 𝗦𝗖𝗔𝗡𝗗𝗔𝗟𝗢𝗨𝗦 A shocking VAR decision in Argentina vs. Algeria.



👉 Messi catches Mandi on the back of the calf with his studs, bending his leg with excessive force.



❌ CLEAR STRAIGHT RED CARD NOT EVEN GIVEN A YELLOW. pic.twitter.com/IPWSnAfoKM — The Touchmine | 𝐓 (@TouchmineX) June 17, 2026

Mnogi su optužili suce i Fifu za pristranost, tvrdeći da štite Messija kao jednu od najvećih zvijezda nogometa. Komentari poput "Sudac nije ni pogledao VAR" i "Zar ste stvarno mislili da će Fifin dečko dobiti karton?" dominirali su u raspravi. Posebno su glasni bili navijači Cristiana Ronalda, koji su ovaj incident iskoristili kao još jedan dokaz u vječnoj debati o tome tko ima povlašteni status u svijetu nogometa.

Iako je većina bila kritična, pojavili su se i oni koji su branili Messija. Neki su smatrali da je start bio samo za prekršaj, dok su drugi ismijavali razinu bijesa koju je incident izazvao. Što mislite, je li ovaj start zaslužio neku (oštriju) kaznu?

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Sažetak Argentine i Alžira pogledajte OVDJE.