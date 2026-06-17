Obavijesti

Sport

Komentari 6
ANKETA: ŠTO MISLITE?

VIDEO Velika mrlja u povijesnoj Messijevoj večeri. Ovo nije ni za karton! 'Fifa štiti zlatnog dečka'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Velika mrlja u povijesnoj Messijevoj večeri. Ovo nije ni za karton! 'Fifa štiti zlatnog dečka'
Foto: screenshot/X

ARGENTINA - ALŽIR 3-0 Messi zabio hat-trick, ali jedan grub start protiv Alžira zapalio mreže: VAR ga je spasio, a optužbe za Fifine dvostruke kriterije pljušte sa svih strana

Admiral

Tijekom utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Alžira (3-0), u kojoj je Lionel Messi zabio hat-trick i postao najbolji strijelac Mundijala u povijesti sa 16 golova, jedan trenutak pokrenuo je raspravu na društvenim mrežama. U centru pažnje našao se Messi zbog oštrog starta koji, prema mišljenju mnogih, sudac Szymon Marciniak nije adekvatno sankcionirao. Označio je običan prekršaj.

Jasno se vidi kako argentinski kapetan s leđa, u nemogućnosti da dođe do lopte, kopačkom udara alžirskog igrača Aissu Mandija u list noge. Nakon VAR provjere Marciniak je pokazao: igraj dalje, a Alžirci nisu mogli vjerovati. Rezultat je u tom trenutku bio 1-0 za Argentinu.

Mnogi su optužili suce i Fifu za pristranost, tvrdeći da štite Messija kao jednu od najvećih zvijezda nogometa. Komentari poput "Sudac nije ni pogledao VAR" i "Zar ste stvarno mislili da će Fifin dečko dobiti karton?" dominirali su u raspravi. Posebno su glasni bili navijači Cristiana Ronalda, koji su ovaj incident iskoristili kao još jedan dokaz u vječnoj debati o tome tko ima povlašteni status u svijetu nogometa.

Iako je većina bila kritična, pojavili su se i oni koji su branili Messija. Neki su smatrali da je start bio samo za prekršaj, dok su drugi ismijavali razinu bijesa koju je incident izazvao. Što mislite, je li ovaj start zaslužio neku (oštriju) kaznu?

Ako vam se anketa ne prikazuje, kliknite OVDJE.

Sažetak Argentine i Alžira pogledajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Neymar je prevario čak 92 puta, a sad čekaju treće dijete!
SVE SU ZAJEDNO PROŠLI

FOTO Neymar je prevario čak 92 puta, a sad čekaju treće dijete!

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerica, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer. Danas zajedno slave njegov 34. rođendan
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Milan potvrdio novog trenera! Stiže Portugalac
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Milan potvrdio novog trenera! Stiže Portugalac

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026