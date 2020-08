Magic na Hvaru: Parkirao jahtu i odšetao na večeru od 1000 kn

Legendarni američki košarkaš nakon Splita pristao je i na Hvar s luksuznom jahtom od 150 milijuna dolara i uživao u restoranu samo za one s najdubljim džepom

<p>U Splitu je izazvao pravu pomamu na Rivi, a onda se otisnuo vidjeti i što to nude srednjodalmatinski otoci. Legendarni američki košarkaš <strong>Magic Johnson</strong> (60) u ponedjeljak je tako stigao na Hvar, gdje je uživao u večeri u ekskluzivnom restoranu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Magic Johnson na Hvaru</strong></p><p>Naš čitatelj snimio je Amerikanca kako sa svojom 150 milijuna dolara vrijednom jahtom <strong>Aquila</strong> pristaje na hvarsku rivu i bezbrižno šeće kao da je, u najmanju ruku, parkirao bicikl.</p><p>Nekolicina ljudi prepoznala ga je unatoč maski i tražila fotografiju, a Magic je lagano odšetao do obližnjega skupocjenog restorana Gariful za bogatu klijentelu, gdje se cijene prosječnog obroka kreću oko 1000 kuna. Kako god, sjajna reklama za Hrvatsku.</p><h2>Luksuz od šest milijuna kuna. Tjedno</h2><p>Johnsonova jahta Aquila izgrađena je 2010., duga je 85 metara i najveći je američko plovilo za osobnu upotrebu još od 1930.! Prije se zvala Cakewalk, a prima svega 12 gostiju o kojima brine 28 članova posade.</p><p>Tjedni najam? Ako vas i to zanima, samo 945.000 dolara ili - šest milijuna kuna. A za to dobijete na korištenje i kino, bazen, teretanu, sobu za masažu, spa, jacuzzi, noćni klub i, naravno, najmoderniju satelitsku komunikaciju.</p><p>Aquila je 2010. dobila nagradu za najbolje dizajniranu jahtu, a prije četiri godine potpuno je renovirana, pa je i u toj konkurenciji opet dobila priznanje.</p><h2>Peterostruki prvak NBA-a</h2><p>Umirovljeni igrač, zaštitni znak Los Angeles Lakersa, pet puta je sa svojim timom osvojio naslov prvaka NBA lige, 1996. proglašen je među 50 najvećih igrača u povijesti NBA, a 2002. ušao je u košarkašku Kuću slavnih.</p><p>S američkim "Dream Teamom" osvojio zlato na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine, kada su u finalu pobijedili hrvatsku ekipu predvođenu Draženom Petrovićem, Stojkom Vrankovićem, Tonijem Kukočem, Dinom Rađom...</p><p>Johnson je već na ulasku u NBA ligu bio smatran fantastičnim igračem. To je potvrdila i činjenica da je izabran kao prvi na NBA draftu 1978. godine, a iako je visok čak 206 centimetara što bi bila visina za bilo koju od pozicija tri, četiri, pa čak i pet (nisko krilo, krilni centar, centar), trener je Johnsona bacio na - jedinicu, odnosno razigravača.</p><p>Lakersi su tu sezonu dominirali nošeni briljantnim partijama Johnsona i jednog od najboljih igrača svih vremena Kareema Abdula-Jabbara. Kroz osamdesete je osvojio čak pet naslova NBA lige, a njegovi Lakersi bili su poznati po krvoločnim bitkama sa Celticsima Larryja Birda.</p><p>Dana 7. studenog 1991. godine na presici je obznanio kako je pozitivan na HIV te kako se odmah povlači iz košarke. Potom su uslijedile brojne glasine kako je Johnson homoseksualac s obzirom na to da je postojala stigma kako se samo homoseksualne osobe mogu zaraziti tim virusom.</p><p>Johnson je to opovrgnuo, a javnost ga je proglasila herojem zbog svoje otvorenosti oko zaraze. Iako nije igrao, svejedno je nominiran na nadolazeću All-Star utakmicu, a potom je i odabran u reprezentaciju za Olimpijske igre 1992. godine - takozvani Dream Team.</p>