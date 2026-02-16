Obavijesti

BIO JE FAVORIT ZA ZLATO

Malinin nakon kiksa u finalu: Oni koji djeluju najjače često vode nevidljive unutarnje borbe

Piše Issa Kralj,
Foto: Yara Nardi

Brutalna online mržnja preuzme ti um i strah je odvlači u tamu koliko god se ti trudio ostati pribran pod tim neopisivim pritiskom. Sve to nakupi se u jednom trenutku - napisao je ispod objave američki klizač

Nakon što je oduševio saltom na ledu, američki klizač Ilia Malinin (21) prošlog petka nije uspio osvojiti medalju u finalu muškog pojedinačnog umjetničkog klizanja. Malinin je u finale ušao kao favorit za osvajanje zlatne medalje, ali je na kraju završio na osmom mjestu.

Foto: Amanda Perobelli

Amerikanac je neočekivano nekoliko puta pogriješio i ostao bez medalje. Mladi 21-godišnjak oglasio se na Instagramu i poručio:

- Na najvećoj svjetskoj pozornici, oni koji djeluju najjače često vode unutarnje borbe koje nitko ne vidi. Čak i najljepše uspomene može pokvariti nekakva buka. Brutalna online mržnja preuzme ti um i strah je odvlači u tamu koliko god se ti trudio ostati pribran pod tim neopisivim pritiskom. Sve to nakupi se u jednom trenutku i rezultira padom koji je neminovan. Upravo to se i dogodilo. Vidimo se 21. veljače - napisao je ispod objave. 

SENZACIONALNI AMERIKANAC Tko je Ilia Malinin? Đoković je u nevjerici gledao klizača, a htio se baviti drugim sportom
Tko je Ilia Malinin? Đoković je u nevjerici gledao klizača, a htio se baviti drugim sportom

Kao što je spomenuo ispod objave, Malinin će nastupiti na subotnjoj gala večeri kojom će se zatvoriti klizački program na Zimskim olimpijskim igrama. Sljedećeg mjeseca čeka ga nastup na Svjetskom prvenstvu u Pragu. 

