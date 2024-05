Malo nade za one s pretpoziva: Odluka o Vlašiću kroz par dana, svi uvjereni da će Niksi na Euro!

Joško Gvardiol, Mateo Kovačić i Nikola Vlašić priključili su se "vatrenima" u Rijeci. Dok je sudbina dvije zvijezde Manchester Cityja odavno je poznata, Gvardiol i Kovačić će predstavljati Hrvatsku na još jednom velikom natjecanju, priča oko Vlašića postaje sve zanimljivija. No čini se kako bi Niksi trebao s "vatrenima" na Euro.

Pokretanje videa... 02:33 Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Video: Hrvoje Tironi /24sata

Zlatko Dalić na prvoj je press-konferenciji uoči početka priprema za Europsko prvenstvo najavio kako će budućnost Vlašića riješiti do 1. lipnja, to se ipak danas neće dogoditi. Vlašić se trek priključio pripremama, Dalić i stručni stožer žele ga vidjeti na treninzima, osjetiti kako "diše", pa u dogovoru s liječničkom službom donijeti konačnu odluku.

Naš je dojam kako nitko u reprezentativnom taboru još niti ne razmišlja o igračima s pretpoziva (Kotarski, Ćaleta-Car, Barišić, Sigur, Jakić, Fruk, P. Sučić, Ljubičić i Matanović), čini se kako je sve manje nade za tu devetoricu kako bi mogli vidjeti veliko natjecanje. Izbornik je očito spreman čekati "pravog" Vlašića, pa makar ne bio spreman za otvaranje sa Španjolcima.

Iz Splita pak stižu optimistične vijesti, Vlašić je danima svakodnevno pod budnim povećalom oca Joška radio na sebi, potpuno se posvetio oporavku hvatišta aduktora, pa su u Rijeci svi uvjereni kako Dalić neće morati ništa "kemijati" unutar svojih 26 izabranika, kako je pitanje tog posljednjeg putnika praktički već riješeno.

Susret Egipta i Hrvatske u finalu ACUD kupa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Uefa je svim sudionicima Europskog prvenstva dala jasan rok, izbornici do 7. lipnja (najkasnije do 23.59) moraju poslati popis putnika za završni turnir. Dalić tako ima još dovoljno vremena za odluku, iako je sve izvjesnije kako će Vlašić s "vatrenima" na svoje treće veliko natjecanje. Također, saznajemo i kako je Dalić oduševljen fizičkim stanjem Ivana Perišića, a to je za naš stožer sjajna vijest.

Naši se reprezentativci spremaju i za sutrašnje finale Lige prvaka, gotovo kompletna hrvatska ekspedicija u riječkom hotelu Hilton Costabella navijat će za Real Madrid, svi vjeruju kako Luka Modrić još jednom postati europski prvak. Prvo s klubom, pa onda i s reprezentacijom, zašto ne?

"Vatreni" se u međuvremenu spremaju i za posjet papi Franji. Hrvatska nogometna reprezentacija trebala je još prošle godine prije završnice finala Lige nacija put Vatikana, ali to je odgođeno zbog zdravstvenog stanja Svetog Oca. U HNS-u vjeruju kako papino zdravlje neće i ovoga puta poremetiti planove naše družine.