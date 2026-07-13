Manchester United ekspresno našao zamjenu za Casemira

Manchester United i Chelsea potvrdili su transfer na međusobnoj relaciji te je 22-godišnji brazilski vezni nogometaš Andrey Santos napustio London i otišao u Manchester.

Santos je s Manchester Unitedom potpisao ugovor do lipnja 2031. godine. Transfer je vrijedio 48 milijuna engleskih funti s tim da se kroz bonuse može povećati za dodatna dva milijuna.

Ovaj transfer je reakcija Manchester Uniteda na odlazak Casemira s Old Trafforda.

„O ovom sam trenutku sanjao, a dolazak na Old Trafford je velika odgovornost i ponos“, rekao je Andrey Santos koji je član Chelseaja bio od 2023., ali je posljednjih godina veliki dio vremena provodio na posudbama. Igrao je za Vasco da Gamu, Nottingham Forest i Strasbourg.

U karijeri je skupio i šest nastupa za brazilsku reprezentaciju.