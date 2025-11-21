Podsjetimo, Real Madrid, Bayern, Paris Basketball, Barcelona i EA7 Milano trenutačno su članovi Eurolige, ali pitanje je hoće li ona opstati i u kojem obliku ako se realizira projekt NBA Europe
NOVO NATJECANJE
Manchester United formirat će košarkašku momčad?! Bila bi dio projekta europske NBA lige
Čitanje članka: < 1 min
Predsjednik talijanskog košarkaškog saveza Gianni Petrucci otkrio je da je Manchester United pristao na formiranje košarkaške momčadi i da će se ista natjecati u NBA Europe projektu!
Novo natjecanje sadržavat će 10 do 12 momčadi iz velikih europskih središta poput Madrida, Londona, Munchena, Barcelone, Pariza, Milana...
Podsjetimo, Real Madrid, Bayern, Barcelona i EA7 Milano trenutačno su članovi Eurolige, ali pitanje je hoće li ona opstati i u kojem obliku ako se realizira projekt NBA Europe.
