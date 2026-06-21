Manchester United je u lovu na hrvatsku senzaciju ovog SP-a!

Hrvatski reprezentativac Martin Baturina (23) imao je odličnu sezonu u Comu, a s dobrim igrama nastavio je i na Svjetskom prvenstvu. Zabio je lijepi pogodak u porazu od Engleske (4-2), odigrao solidan susret i dodatno zacementirao poziciju u početnih 11 Zlatka Dalića. Prema najnovijim informacijama Sky Sports Italije za njega se zanimaju 'crveni vragovi'.

Michael Carrick na klupi Manchester Uniteda vidi hrvatskog veznjaka kao odlično rješenje, a nakon što je premierligaš već doveo Edersona (26) iz Atalante, Hrvat se čini kao još jedna opcija za pojačavanje veznog reda. Na identičnoj poziciji igra kapetan Bruno Fernandes (31), ali Baturina može pokriti i krilne pozicije što smo vidjeli i na susretu protiv Engleza.

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Pokretanje videa... VIDEO Martin Baturina nakon utakmice | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Ove sezone je u Comu odigrao 34 utakmice, zabio osam i namjestio četiri gola. Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 30 milijuna eura, a ugovor s klubom ima do 2030. godine. Već je imao ponudu iz Premier lige i Aston Ville vrijednu oko 50, a Como za njega traži cifru od 80 milijuna eura.

Foto: MARIA LYSAKER

Teško će talijanski prvoligaš zadržati veznjaka s obzirom na njegove igre i interes tržišta. Pomaže činjenica da Como igra u Ligi prvaka iduće sezone te vjerojatni odlazak njegove konkurencije Nice Paza u Real Madrid.