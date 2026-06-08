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Talijani otkrili koji je klub želio dovesti Baturinu. Como nije htio započeti pregovore za taj iznos

Piše Luka Tunjić,
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Talijani otkrili koji je klub želio dovesti Baturinu. Como nije htio započeti pregovore za taj iznos
Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport / ipa-agency.net

Baturina eksplodirao u Comu, a sada ga lovi Aston Villa! Talijani tvrde da je odbijena ponuda od 50-55 milijuna eura, a Como za Hrvata traži čak 80 milijuna

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Hrvatski reprezentativac Martin Baturina (23) imao je sjajnu debitantsku sezonu i Italiji. Ambiciozni prvoligaš Como ga je, podsjetimo, doveo za 18 milijuna eura iz Dinama, a mladi Hrvat odigrao je 34 utakmica za Como u svim natjecanjima uz osam golova i četiri asistencije.

Nedavno je poznati talijanski insajder Gianluca Di Marzio izvijestio kako su dva neimenovana kluba odbijena u pokušaju da dovedu Baturinu, koji prema Transfermarktu ima tržišnu vrijednost od 30 milijuna eura. Di Marzio je spominjao cifru od otprilike 50 milijuna eura, a Como ne želi ni čuti za ponude koje su manje od iznosa od 80 milijuna eura.

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Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / ipa-agency.net

Talijanski list Gazzetta Dello Sport priči je dodao novu dimenziju. Naime, jedan od zainteresiranih klubova za dovođenje Baturine je engleski prvoligaš Aston Villa, koja je krajem svibnja osvojila Europsku ligu. Momčad Unaija Emeryja sljedeće će sezone igrati Ligu prvaka, ali Baturina taj luksuz ima i u Italiji.

Izgleda kako momčad iz Birminghama već radi na zamjeni za Morgana Rogersa, koji bi prema pisanju otočkih medija ovog ljeta trebao napustiti Villa Park. Ipak, Como je navodno ekspresno odbio ponudu Ville u iznosu između 50 i 55 milijuna eura.

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