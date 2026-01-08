Mandić: Više rada, manje priče. Srna: Kao da je nedostajalo motivacije, blijeda izvedba...

Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je u prvom pripremnom susretu ove godine od Njemačke 32-29. Momčad Dagura Sigurdssona dobro se držala u prvom dijelu, no gosti su vrlo često probijali našu obranu lakim pogocima iz brzog centra. U drugom dijelu iznad površine ponovno nas je držao sjajni Dino Slavić, no ni on nije mogao zaustaviti sve propuste porozne obrane.

Kolegu na golu pohvalio je i Matej Mandić.

- Od početka nismo dobro izgledali. Dobro smo otvorili utakmicu, a kasnije je bilo puno tehničkih pogrešaka, vukli su nam loptu u leđa i primali smo lake golove. Drugo poluvrijeme bilo je bolje. Obrana se posložila i vratili smo se u utakmicu. Slavić je dobro branio u drugom dijelu, ja sam bio dobar u prvom. Slavić odlično radi, ali na kraju to nije bilo dovoljno. Njemačka je dobar protivnik, a mi sada gledamo dalje i tražimo kako ispraviti stvari do kraja prvenstva. Manje priče, više rada - rekao je Mandić.

I vi ste se ljutili na suigrače zbog brzog centra?

- Jesam, pogotovo kada su probijali sredinu, to je najteže braniti. Ovo je ipak pripremna utakmica, trebamo se presložiti i vratiti im u Njemačkoj, podići samopouzdanje i otići na prvenstvo spremni. Imamo dosta tešku i zahtjevnu skupinu koja može biti komplicirana ako ne budemo pravi.

Koliko vam znači povratak u Arenu?

- Sigurno da je ovo lijepa atmosfera. Na početku utakmice bili smo nervozni. Danas je zbog toga bilo nervoze jer nikad nisam igrao pred punom Arenom. Za mene je ovo lijepo iskustvo - zaključio je golman.

Izvedbom nije bio zadovoljan ni Zvonimir Srna.

- Prije svega zahvalio bih se navijačima koji su došli podržati nas pred odlazak na prvenstvo – rekao je Srna nakon utakmice pa se osvrnuo na igru:

- Bilo je stvarno loših segmenata u našoj igri. Izdvojio bih povratak u obranu. To je jednostavno stvar motivacije i želje. Danas tu nismo bili pravi i zato je Njemačka pobijedila. Naravno, treba gledati i ono pozitivno.

Dobili smo, primjerice, Slavića danas na zaista visokoj razini. No povratak u obranu moramo popraviti. Je li to možda ključno prije samog prvenstva?

- Da, izbornik je danas stvarno isprobao neke nove igrače, Slavića, Ćeška, Raužana… Ali, kao što ste rekli, povratak u obranu u današnjem rukometu mora biti na maksimumu. Ne možemo si to dopustiti protiv Švedske, Danske, Francuske i ostalih reprezentacija iz vrha koje igraju brz rukomet. Oni to samo čekaju i nema šanse da se izvučete ako kasnite.

Pogled na skupinu na Euru – na papiru imamo možda dva lakša protivnika za početak, ali tu će se realno odlučivati prolazak dalje?

- Sigurno. Otvaramo s Gruzijom i očekujemo pobjedu. Ipak, prva utakmica uvijek nosi nervozu, tako da neće biti jednostavno. Zatim slijedi Nizozemska, koja je također odlična reprezentacija. Nije u samom vrhu, ali može svima napraviti probleme. Nama je u zadnjim utakmicama bila neugodan protivnik, iako imamo dobar međusobni omjer. Treća utakmica je protiv Švedske, o njima ne treba trošiti riječi. To je slika na prvu, ali idemo utakmicu po utakmicu, što je i najpametnije.

Dosta je promjena u odnosu na prošlu godinu. Kako vam izgleda momčad za budućnost?

- Sigurno da ima puno promjena. To je i razumljivo jer smo u nekim utakmicama gubili, a nismo bili u maksimalnom sastavu. Došli su novi igrači koji donose energiju i napredak. To je normalan proces.

Kako očekujete prvu utakmicu na Europskom prvenstvu?

- Kao što sam rekao, najvažnije je da svi dočekamo prvenstvo zdravi i spremni. Moramo nastaviti raditi i vjerovati u ovu momčad.

Pred medije je i nakon utakmice stao Dino Slavić.

- Atmosfera je stvarno bila sjajna i presretan sam što sam imao privilegiju nastupiti pred 14 ili 15 tisuća ljudi u Areni. Očekivali smo tešku utakmicu jer svi njemački reprezentativci dolaze iz Bundeslige. Zabijali su nam nekoliko kontri i polukontri koje smo mogli spriječiti. Imamo tri ili četiri dana da sve dobro analiziramo, ispravimo pogreške i idemo u Njemačku na uzvrat - rekao je Slavić o susretu.

Danas je nedostajalo i malo sreće…

- Kako to inače ide u sportu, sreća je bila malo više na njihovoj strani. Napravili smo jednu ili dvije pogreške u napadu i protiv ovakve reprezentacije kao što je Njemačka to znači poraz. Lijepo je dobiti svaku utakmicu, iako danas rezultat nije bio imperativ. Neki igrači koji su prvi put ovdje dobili su priliku, što je veliko iskustvo. Nemamo vremena za odmor, odmah idemo na analizu.

Vi ste danas bili fenomenalni i ponovno pokazali da se na vas može ozbiljno računati.

- Imamo dosta dečkiju koji igraju u Bundesligi, a ja sam nekoliko puta igrao u Njemačkoj pa znam kako ta reprezentacija diše. Nadam se da ćemo ispraviti pogreške i pobijediti u sljedećoj utakmici - zaključio je Dino Slavić.