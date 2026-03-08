Mandžukić zahvalio navijačima Juventusa: Ponosan sam na godine provedene u ovom dresu

Mario Mandžukić bio je poseban gost na utakmici Juventusa i Pise, a navijači "stare dame" dočekali su ga gromoglasnim ovacijama.

"Ratnik koji se nikad nije predao, div sposoban i braniti i zabijati nezaboravne golove", tim je riječima službeni spiker najavio spuštanje Mandžukića na travnjak, a legenda "vatrenih" pozdravio je navijače i zahvalio im na dobrodošlici.

- Hvala vam na nevjerojatnoj dobrodošlici. Ponosan sam na godine koje sam proveo ovdje, boreći se za ovaj dres i dijeleći nezaboravne trenutke sa svima vama. Ovaj klub i ovi navijači zauvijek će imati posebno mjesto u mom srcu. Hvala, Bianconeri", napisao je Hrvat nakon utakmice.

Mandžukić je za Juventus igrao od 2015. do 2020. i ukupno odigrao 162 utakmice i zabio 44 gola, uz 26 asistencija. Osvojio je pet titula Serie A, triput talijanski kup i dvaput Superkup.