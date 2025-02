Manenica: Zajec? Pušemo svi u ista jedra. Cilj je dvostruka kruna pa proslava na Trgu...

Dinamo se vratio pobjedama u HNL-u i smanjio zaostatak za Rijekom i Hajdukom. Fabio Cannavaro stabilizirao je situaciju i prodrmao igrače, ali u maksimirskim uredima i dalje nema mira. Čelnici su u nedjelju iznenada smijenili sportskog direktora Marka Marića i to tjedan dana prije kraja prijelaznog roka. U Dinamu odbijaju precizirati što je razlog smjene, ali mnogi smatraju kako je Marića koštao nerealizirani povratak Luke Ivanušeca.

Predsjednik uprave 'modrih', Zvonimir Manenica, koji je sada alfa i omega u klubu, dao je kratki intervju za RTL u kojem je pokušao detaljno objasniti smjenu Marka Marića, ali i dalje je puno toga obavijeno velom tajni.

- Donijeli smo odluku za koju smo smatrali da je najbolja u ovome trenutku za naš klub. Nismo bili zadovoljni određenim organizacijskim procesima unutar sportskog sektora i onda smo odlučili reagirati. Nema velike drame niti problema, Dinamo ide dalje. Mi se zahvaljujemo Mariću na svemu što je napravio za klub, a mi se okrećemo budućnosti i potrazi za novim sportskim direktorom - kazao je Manenica.

Zagreb: Uprava GNK Dinamo odlučila - Bjelica je dobio otkaz, a novi trener je Fabio Cannavaro | Foto: Igor Soban/PIXSELL

A tko će biti novi sportski direktor?

- U medijima se spominju neka imena, ali to su špekulacije. Nemamo konkretno ime, napravit ćemo listu kandidata koje ćemo intervjuirati. Ne treba biti bliže Upravi ili treneru Cannavaru, naći ćemo najboljeg mogućeg kandidata za Dinamo.

24sata su u nedjelju navečer doznala kako je Fabio Cannavaro stavio mandat na raspolaganje nakon Marićeve smjene. Dinamo je to demantirao, kao i sam Manenica, ali talijanski stručnjak je na presici potvrdio naše informacije i otkrio kako je razmišljao treba li ostati.

- Nema istine u tome, odmah smo odradili razgovor s Cannavarom. To je bio ugodan i konstruktivan razgovor, on nije ni u jednom trenutku podnio ostavku. Mi smo mu dali janso do znanja da cijeli klub stoji iza njega i da smo zadovoljni s njegovim dosadašnjim radom. Mi smo se u tom razgovoru okrenuli budućnost ii pripremama za sljedeće utakmice.

Dinamo i Rijeka sastali se u 14. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Postoje li trzavice u klubu, pušu li uprava i predsjednik Zajec u ista jedra?

- Pušemo svi u ista jedra, nema problema između uprave i predsjednika Zajeca ili bilo kojeg drugog dijela unutar kluba. Zajec je prvi demokratski izabrani predsjednik u Dinamu, ja sam osobno biop na njegovoj listi i podržao ga. Sretni smo što je s nama u klubu i imamo priliku zajedno surađivati. Svi zajedno smo okrenuti primarnim ciljevima, to je osvajanje dvostruke krune pa onda i proslava na našem Trgu bana Josipa Jelačića.