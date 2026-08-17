Manuel Štrlek nakon povratka u Zagreb: Možemo proći skupinu u LP-u, evo što će biti ključno

Manuel Štrlek (37) vratio se nakon 15 godina u RK Zagreb. Da je spreman pomoći i da u njemu još ima goriva za velike stvari, uvjerili smo se u mađarskoj Tatabanyi, gdje smo pratili zagrebaše na pripremama za novu sezonu. Zagreb je na pripremnom turniru Fresh Corner Cup 2026 bio drugi, iza Kielca.

Zagreb: Okupljanje rukometaša RK Zagreb | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- Mnogo je novih igrača, drago mi je da sam se vratio nakon 15 godina u svoj klub. Za sada sve dobro izgleda, pripreme smo jako dobro odradili, odigrali smo nekoliko dobrih utakmica, ali naravno da ima puno prostora za napredak, jer, kao što sam i rekao, mnogo je novih igrača. Kako će vrijeme odmicati, izgledat ćemo sve bolje i bolje. Postavili smo ciljeve za ovu sezonu i samo ćemo rasti.

Naravno, svi navijači Zagreba žele vidjeti pomak u Ligi prvaka, pogotovo nakon jako loše prošle sezone. U novoj sezoni igrat će se novi format Lige prvaka, po skupinama. Momčad Hrvoja Horvata ždrijebom u Beču dobila je teške protivnike. Igrat će protiv Celja, Aalborga i PSG-a. Igra se i kod kuće i u gostima, prve dvije momčadi nastavljaju dalje, a druge dvije sele u Europsku ligu.

Foto: Jakov Drobnjak/24sata

- Skupina je baš teška. Realni cilj je da budemo bolji od Celja i da probamo biti među dva u skupini. Zadovoljan sam s rasporedom, otvaramo upravo kod kuće protiv Celja. Ako njih dobijemo, a za što moramo biti jako dobri na terenu, otvaraju nam se vrata za prolaz dalje. Naravno, zašto ne bismo iznenadili nekog od jačih protivnika...

Trener Horvat već je nekoliko puta naglasio da će obrana biti veliko oružje Zagreba. Štrlek je na pripremnom turniru u Tatabanyi igrao samo napad, ali njegovo znanje zasigurno pomaže mlađim igračima da to izgleda puno bolje.

- Neki igrači nisu baš igrali takvu 5-1 obranu, ali kad se potpuno uigramo, to može biti naš jedan veliki forte. Možemo složiti dvije sjajne obrane, 5-1 i 6-0, imamo zanimljive igrače i razne opcije možemo igrati. Zasigurno ćemo imati svoje adute ove sezone - rekao je Štrlek.

Štrlek iza sebe ima iznimno bogatu reprezentativnu karijeru, tijekom koje je s Hrvatskom osvojio niz velikih medalja. Na Europskom prvenstvu u Austriji 2010. godine okitio se srebrom, a dvije godine kasnije u Srbiji stigao je do europske bronce. Iste je godine sudjelovao i u osvajanju olimpijske bronce u Londonu, dok je 2013. sa Svjetskog prvenstva u Španjolskoj donio još jednu brončanu medalju. Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzima Europsko prvenstvo u Poljskoj 2016. godine. Štrlek je tada odigrao jednu od svojih najboljih reprezentativnih utakmica, upravo protiv domaćina Poljske, zabio im je 11 golova.

I dalje je čudno vidjeti i čuti da aktivni Štrlek nije u reprezentaciji, ali jedno od najboljih krila koje je Hrvatska ikad imala ni za čim ne žali.

- Ima već mnogo godina otkad nisam u reprezentaciji. Ipak, osjećam se ispunjeno, velike stvari smo napravili. Dat ću sve od sebe ovu sezonu u Zagrebu da odigram najbolje što mogu. Imam neke svoje privatne ciljeve pa ćemo vidjeti kako će sve ići dalje - rekao je Štrlek.

Prije Zagreba bio je u Nexeu s kojim je, kako i sam kaže, imao uspona i padova. Rekao je kako ne želi previše pričati o prošloj sezoni u Nexeu te da se u sportu nikad ne treba vraćati u prošlost. Fokus mu je samo na Zagrebu i da svojim partijama donese rezultate voljenom klubu.

Ime Manuela Štrleka zlatnim je slovima upisano u hrvatski rukomet te u njegovim majstorijama trebamo uživati dok još možemo. Zato, kad krene sezona, a Liga prvaka kreće već 9. i 10. rujna, svi pravac u Arenu. Štrlek i ekipa imat će mnogo toga za reći ove sezone.