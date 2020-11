Maradonin liječnik: Diego je već živnuo, želi da ga pustimo kući!

Legendarni argentinski nogometaš Diego Armando Maradona (60) hitno je hospitaliziran te je operiran zbog krvarenja u mozgu. Strahovali su mu za život, ali on se oporavlja. 'Prezadovoljni smo', rekao je njegov liječnik

<p>Jako je rano, ali je oporavak odličan. Želi izaći, a mi ga pokušavamo uvjeriti da zbog vlastitog dobra i postoperativnih pretraga mora ostati još malo, rekao je Leopoldo Luke, liječnik <strong>Diega Armanda Maradone</strong> (60) ispred klinike u Olivosu, na periferiji Buenos Airesa.</p><p>Podsjetimo, Maradona je završio u samoizolaciji nakon što je jednom od njegovih tjelohranitelja stigao pozitivan test na korona virus, a nakon toga je odveden u bolnicu. No, stanje mu nije bilo povezano s posljedicom trenutne pandemije. Samo tri dana nakon što je proslavio 60. rođendan, Maradona se, prema izvještajima argentinskih medija, osjećao slabo i loše, a navodno je to povezano s lošim mentalnim stanjem, odnosno s depresijom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Maradona u elementu</strong></p><p>Zbog nakupljanja krvi između mozga i lubanje legendarni argentinski nogometaš završio je na operacijskom stolu. Sve je to bilo u Buenos Airesu, a ispred bolnice počeli su se okupljati obožavatelji 'malog zelenog' koji su molili za njegov život. Operacija je trajala 80 minuta i prošla bez ikakvih komplikacija.</p><p>- Ideja je da Diego bude pod nadzorom još jedan dan, ali on već želi izaći. Razgovarao sam s drugim liječnicima koji također smatraju da može napustiti bolnicu, ali ja bih htio da ostane još jedan da - jasan je Luke.</p><p>Tako se omaleni Argentinac dobro oporavlja te bi kroz koji dan mogao izaći iz bolnice. Prošao je Diego svašta, neće mu jedno krvarenje u mozgu stvarati probleme...</p><p> </p>