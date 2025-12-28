Marca: Gonzalez nije zadovoljan minutažom u Hajduku, ali otići će samo ako nađe novi klub...

Kako su 24sata pisala prije koji dan, Edgar Gonzalez bi uskoro mogao prekinuti posudbu u Hajduku. Sada je španjolska Marca objavila kako će se to dogoditi ako igrač pronađe adekvatan klub, to jest, onaj koji će se svidjeti i njemu i njegovom matičnom klubu, Almeriji. Ostaje za vidjeti kako će se razviti situacija u siječnju, ali je odlazak iz Hajduka sve bliži.

"Almeria nema namjeru zadržati Gonzaleza, a on neće napustiti Hajduk osim ako ne pronađe atraktivnu alternativu klubu iz Almerije. U tom kontekstu, Andorra se pojavila kao jedna od opcija koje središnji bek razmatra. Édgar je omiljen u Kneževini i ozbiljno razmišlja o povratku u španjolsku drugu ligu", stoji u tekstu Marce.

Gonzalez je za Hajduk odigrao osam utakmica, šest ih je započeo ali nije ostavio posebno dobar dojam. U Hajduk je stigao na jednogodišnju posudbu, a njegova vrijednost procjenjuje se na dva milijuna eura, ali niti je on bio zadovoljan prilikama i minutažom koju je dobivao, niti su u Hajduku bili zadovoljni njegovim igrama, pa je rastanak za jedne i druge vjerojatno najbolja opcija.