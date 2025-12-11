Marca o Realu: Upalio se crveni alarm i postoji rana koja peče...

Ne nazire se kraj krize u Real Madridu. "Kraljevi" su izgubili na svom terenu od Manchester Cityja 2-1 i sve je više upitnika oko Xabija Alonsa. Momčad ne funkcionira bez Kyliana Mbappéa i vrijeme je da se nešto promijeni u Realu jer su rezultati sve lošiji. Španjolska Marca objavila je poseban tekst pod naslovom: "Crveni alarm je upaljen".

"Poraz od Manchester Cityja je četvrti ove sezone. Problem je što je taj broj naglo porastao od El Clásica. Barcelona je poražena na Bernabéu, ostala na pet bodova iza Real Madrida, ali sa skrivenom pobjedom koju nitko nije primijetio. Ono što se dogodilo sa zamjenom Viniciusa uzrokovalo je ranu koja ne samo da ne zacjeljuje iz tjedna u tjedan, već sve više boli Real. U zadnjih osam utakmica Real je tek dvaput pobijedio (Olympiacos i Athletic Bilbao)", piše Marca pa dodaje:

"Tri remija (s Rayom, Gironom i Elcheom) te tri poraza (od Liverpoola, Celte i Alavesa) crtaju krajolik visoke napetosti s kojim se Xabi Alonso mora suočiti. Ni na Bernabéuu nema utjehe. Dva poraza na domaćem terenu već su tu, dok je prošle sezone taj broj stigao tek u ožujku, protiv Valencije i Arsenala. Godina se zatvara okršajem sa Sevillom. Treba se vratiti u 2019. da bi se pronašle tri domaće izgubljene utakmice Reala u jednoj sezoni".

Veliki problemi u redovima "kraljeva". Ozljede su ih načele, pogotovo u obrani, bez Mbappéa se očito ne može živjeti, ali Alonso mora naći način da prodrma momčad. Ako se nastavi niz bez pobjeda, opasno mu visi posao, a Barcelona bi mogla pobjeći na osjetniju prednost. Kao što je napisala Marca, u Ligi prvaka još nije kritično, ali će ostale utakmice u najelitnijem natjecanju morati shvatiti maksimalno ozbiljno.