Marca posjetila Olmove bake! 'Dani treba biti sebičniji igrač'

Iza uspjeha Danija Olma (28) ne stoje samo Dinamova škola, Leipzig i Barcelona. Velik dio njegove priče pripada i njegovim bakama, Dori Piñol i Milagros Forte, koje su sve njegove uspone i padove proživljavale kao da su i same na terenu. Španjolska Marca ponovno ih je posjetila u Terrassi, četiri mjeseca nakon što je s njima razgovarala za seriju reportaža o Olmovu odrastanju.

Krajem svibnja bake su novinarki Mari Carmen dale jedan uvjet, ako Španjolska postane svjetski prvak, mora se vratiti da zajedno proslave. Rekle su da će one donijeti kolačiće. Španjolska je osvojila Mundijal, a obećanje je ispunjeno. Novinarka je donijela kavu, a dvije bake uz nazdravljanje su se prisjetile turnira i nervoze s kojom su gledale svojeg unuka.

Reprezentacija Španjolske osvojila je Ligu nacija | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Put do toga nije bio lagan. Olmo je kao tinejdžer napustio Kataloniju i otišao u Hrvatsku, u Dinamo. Poslije je otišao u Njemačku, a tek nakon toga stigli su Barcelona i velika imena španjolske reprezentacije. Strahove, ambicije, dvojbe te dobre i loše trenutke proživljavala je cijela obitelj.

Milagros, koju Marca u šali opisuje kao pravu nogometnu analitičarku, finale je doživjela vrlo osobno.

- Finale sam gledala jako nervozna jer sam igrala s njima. Guram ih na svakoj utakmici, čak i šutiram. Toliko sam igrala da sam na kraju bila sva znojna. A on je bio odličan, odigrao je sjajnu utakmicu. Kad god se utakmica zakomplicira, on promijeni ritam - ispričala je.

👵🇪🇸 Las abuelas de oro de Dani Olmo: "No han sido egoístas"



✍️ Reportaje por @MCTorresA https://t.co/zNUQoA76Pe — MARCA (@marca) October 2, 2026

Dora je iskrenija nego što bi to Olmo možda volio. Kaže da je igrao odlično, ali da bi ponekad mogao biti sebičniji.

- Ponekad mislim da ne bi trebao toliko dodavati drugima, nego sam zabiti. Ali on mi kaže da je dobro ovako. Ipak, što da vam kažem o tome koliko je dobar igrač i koliko je dobar dečko kad sam mu baka - našalila se.

Ozbiljnija je postala kad je opisivala što je osjetila nakon naslova svjetskog prvaka.

- Kad sam ga vidjela kako slavi, osjetila sam radost, ali i tugu. Bila je to mješavina osjećaja, no bila sam jako sretna zbog njega. Vrlo je skroman i teško pokazuje osjećaje, ali znam koliko je o tome sanjao još od malih nogu. Njegov život i strast uvijek su bili lopta. Kad je bio mali, morala sam mu je skrivati jer bi mi sve u kući porazbijao - rekla je, gotovo kroz suze.

Berlin: Nogometaši u inspekciji terena uoči početka utakmice između Španjolske i Hrvatske | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

I Milagros naglašava da Olmo ništa nije dobio na poklon.

- Sve je mukotrpno zaradio. Kad sad vidiš koliko je sretan i dokle je stigao, shvatiš da su se svi njegovi odricanja i sve ono što smo zajedno pretrpjeli isplatili - rekla je.

Bake se slažu da Olmo, unatoč slavi, nije zaboravio obitelj. Svaki im dan šalje poruke za dobro jutro i laku noć, a odgovarao im je i tijekom priprema za Svjetsko prvenstvo. Kao i ostale bake, žale samo što ga ne viđaju češće.

Na naslovu svjetskog prvaka ne žele stati. Milagros podsjeća da je unaprijed znala kako će Španjolska osvojiti Mundijal.

Foto: Instagram

- Rekla sam ti da ćemo osvojiti Svjetsko prvenstvo i osvojili smo ga. Imam moći. Sada ćemo opet osvojiti i Ligu nacija, a onda ćemo ponovno zajedno slaviti - poručila je.

Dora je dodala da će se rado ponovno vidjeti uz nove trofeje, "Ako budu žive”. Milagros je kroz smijeh imala spreman odgovor.

- Naravno da hoćemo. Bit ćemo kao Metuzalem. Moramo ga vidjeti i kao trenera.