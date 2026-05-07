Obavijesti

Sport

Komentari 1
NE IZGLEDA DOBRO

Marca: U Realu vlada kaos pred El Clasico! Igrači se 'zakrvili' na treningu, ne pričaju s trenerom

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Marca: U Realu vlada kaos pred El Clasico! Igrači se 'zakrvili' na treningu, ne pričaju s trenerom
Foto: Isabel Infantes/PRESS ASSOCIATIO

Ranije su španjolski mediji pisali o sukobu Antonija Rüdigera i deset godina mlađeg Álvara Carrerasa, a zatim i o lošim odnosima dijela momčadi s Kylianom Mbappéom

Admiral

Kriza u Real Madridu iz dana u dan poprima sve ozbiljnije razmjere, a španjolski mediji otkrivaju nove detalje kaosa koji vlada u svlačionici kraljevskog kluba. Nakon sezone u kojoj je Real prerano ostao bez borbe za trofeje, a momčad poharale brojne ozljede ključnih igrača, sada u prvi plan izlaze sukobi, podjele i narušeni odnosi unutar ekipe.

Prema pisanju Marce, atmosfera u Valdebebasu potpuno je eruptirala tijekom jednog od posljednjih treninga. Federico Valverde i Aurélien Tchouaméni žestoko su se sukobili nakon jednog prekršaja tijekom igre. Rasprava je vrlo brzo prerasla u guranje i međusobne prijetnje, a tenzije su se nastavile i u svlačionici. Incident se, tvrde španjolski mediji, munjevito proširio trening-kampom i dodatno potvrdio koliko su odnosi unutar momčadi narušeni.

U sudaru titana Real u šokantnoj završnici svladao Bayern za finale Lige prvaka
Foto: Isabel Infantes/PRESS ASSOCIATIO

Sve to događa se uoči možda i ključne utakmice sezone. Real u nedjelju gostuje kod Barcelone u El Clásicu, a Kataloncima je dovoljan i bod kako bi matematički osigurali naslov prvaka Španjolske. Za momčad Alvara Arbeloe to bi predstavljao bolan završetak sezone obilježene razočaranjima i unutarnjim sukobima.

KAKAV KAOS Ovo je nevjerojatno! Peticiju da Kylian Mbappé napusti Real je potpisalo 16 milijuna navijača
Ovo je nevjerojatno! Peticiju da Kylian Mbappé napusti Real je potpisalo 16 milijuna navijača

Problemi u svlačionici, međutim, traju već tjednima. Ranije su španjolski mediji pisali o sukobu Antonija Rüdigera i deset godina mlađeg Álvara Carrerasa, a zatim i o lošim odnosima dijela momčadi s Kylianom Mbappéom. Navodno dio svlačionice ne podnosi francusku zvijezdu unatoč njegovim golovima i statusu prve zvijezde kluba. Posebno napeta situacija vlada i na relaciji između trenera Arbeloe i pojedinih igrača. Prvo je u javnost procurio sukob s Danijem Ceballosom. Prema navodima španjolskih medija, veznjak je prije desetak dana sam zatražio sastanak s Arbeloom, nakon kojeg se vratio među suigrače i poručio da više ne želi surađivati s trenerom.

LaLiga - Real Betis v Real Madrid
Foto: Marcelo del Pozo/REUTERS

- Zamolio sam Arbelou da mi se više ne obraća - navodno je rekao Ceballos, dodavši kako ne želi da njegov osobni sukob negativno utječe na ostatak momčadi.

PROĆI ĆE BEZ NAŠIH IGRAČA Nakon 13 godina čudesnog niza, drugu godinu zaredom bez Hrvata u finalu Lige prvaka
Nakon 13 godina čudesnog niza, drugu godinu zaredom bez Hrvata u finalu Lige prvaka

Arbeloa je pokušao smiriti situaciju prije nekoliko dana na konferenciji za medije.

- Ne uključujem se u javne rasprave o situacijama koje imam sa svojim igračima. Prvo što sam naučio kada sam stigao u Real prije 20 godina jest da ono što se dogodi u svlačionici Real Madrida, ostaje u svlačionici Real Madrida - rekao je Arbeloa.

No Marca tvrdi kako je stanje daleko od mirnog. Prema njihovim informacijama čak šest igrača odbija razgovarati s Arbeloom, a komunikacija između njih i trenera praktički više ne postoji. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerica, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer. Danas zajedno slave njegov 34. rođendan
Junak Arsenala često je branio suprugu od gnjusnih komentara
FOTO: SRAMOTNA PROVOKACIJA

Junak Arsenala često je branio suprugu od gnjusnih komentara

Declan Rice i supruga Lauren Fryer skupa su od 17. godine, imaju sina Judea, a njihova veza slovi za jednu od najstabilnijih u svijetu nogometa. Međutim, engleski reprezentativac često ju je javno morao braniti
Kranjčar o mogućem novom izborniku i komu je rekao da je veći talent od Luke: 'Strašno...'
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Kranjčar o mogućem novom izborniku i komu je rekao da je veći talent od Luke: 'Strašno...'

Poslije poraza od Turske nisam vidio smisao u nogometu, tad mi je sve krenulo po zlu, a kraj karijere mi je bio najbolji osjećaj na svijetu. Pet godina nisam gledao utakmicu, rekao nam je Niko Kranjčar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026