Marca: U Realu vlada kaos pred El Clasico! Igrači se 'zakrvili' na treningu, ne pričaju s trenerom

Kriza u Real Madridu iz dana u dan poprima sve ozbiljnije razmjere, a španjolski mediji otkrivaju nove detalje kaosa koji vlada u svlačionici kraljevskog kluba. Nakon sezone u kojoj je Real prerano ostao bez borbe za trofeje, a momčad poharale brojne ozljede ključnih igrača, sada u prvi plan izlaze sukobi, podjele i narušeni odnosi unutar ekipe.

Prema pisanju Marce, atmosfera u Valdebebasu potpuno je eruptirala tijekom jednog od posljednjih treninga. Federico Valverde i Aurélien Tchouaméni žestoko su se sukobili nakon jednog prekršaja tijekom igre. Rasprava je vrlo brzo prerasla u guranje i međusobne prijetnje, a tenzije su se nastavile i u svlačionici. Incident se, tvrde španjolski mediji, munjevito proširio trening-kampom i dodatno potvrdio koliko su odnosi unutar momčadi narušeni.

Sve to događa se uoči možda i ključne utakmice sezone. Real u nedjelju gostuje kod Barcelone u El Clásicu, a Kataloncima je dovoljan i bod kako bi matematički osigurali naslov prvaka Španjolske. Za momčad Alvara Arbeloe to bi predstavljao bolan završetak sezone obilježene razočaranjima i unutarnjim sukobima.

Problemi u svlačionici, međutim, traju već tjednima. Ranije su španjolski mediji pisali o sukobu Antonija Rüdigera i deset godina mlađeg Álvara Carrerasa, a zatim i o lošim odnosima dijela momčadi s Kylianom Mbappéom. Navodno dio svlačionice ne podnosi francusku zvijezdu unatoč njegovim golovima i statusu prve zvijezde kluba. Posebno napeta situacija vlada i na relaciji između trenera Arbeloe i pojedinih igrača. Prvo je u javnost procurio sukob s Danijem Ceballosom. Prema navodima španjolskih medija, veznjak je prije desetak dana sam zatražio sastanak s Arbeloom, nakon kojeg se vratio među suigrače i poručio da više ne želi surađivati s trenerom.

- Zamolio sam Arbelou da mi se više ne obraća - navodno je rekao Ceballos, dodavši kako ne želi da njegov osobni sukob negativno utječe na ostatak momčadi.

Arbeloa je pokušao smiriti situaciju prije nekoliko dana na konferenciji za medije.

- Ne uključujem se u javne rasprave o situacijama koje imam sa svojim igračima. Prvo što sam naučio kada sam stigao u Real prije 20 godina jest da ono što se dogodi u svlačionici Real Madrida, ostaje u svlačionici Real Madrida - rekao je Arbeloa.

No Marca tvrdi kako je stanje daleko od mirnog. Prema njihovim informacijama čak šest igrača odbija razgovarati s Arbeloom, a komunikacija između njih i trenera praktički više ne postoji.