Marcelo provocira: Penal je bio, nismo ispali jer mi nismo Barca

Ne stišava se priča o penalu koji je ukrao naslovnice svih sportskih tiskovina u Europi.

Malo tko priča o Juventusovoj čudesnoj večeri u Ligi prvaka i 3-0 protiv Reala, rezultat koji je na semaforu Bernabeua stajao do 98. minute, a onda je Ronbaldo namjestio loptu na bijelu točku i na Realovoj se strani umjesto nule pojavila jedinica.

Nogometna javnost je podijeljena, za neke je ovo penal, za neke nije.

How is this NOT a penalty? He put hands and feet on Vazquez and didn't even touch the ball in the process pic.twitter.com/Hm2ROIR8uc